Любовь затмит все неприятности: гороскоп для женщин с 12 по 18 октября

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин в ближайшую неделю, с 12 по 18 октября

Гороскоп на октябрь 2020 года говорит о том, что второй осенний месяц станет напряженным и насыщенным периодом. Возможны кардинальные изменения в карьере, смена места жительства, а самое важное будет происходить в сфере личных отношений и любви.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 12 по 18 октября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Неделя станет спокойной в амурных делах и не стоит это списывать на происки врагов или порчу. Уделите время работе, домашним делам и своим хобби. Марс и Солнце вступают в противостояние, поэтому возможен спад в любовной активности. Подождите немного и вас удивят мужчины, которые появятся в вашей жизни. Они могут быть не очень решительны, но Овнам пока не стоит проявлять инициативу.

Женщина-Телец

Ваше хорошее настроение в течении этой недели будет гарантировать отличный результат. В конце недели уделите время своей внешности. В работе и делах вам также понадобится установка на позитив. К решению финансовых и рабочих вопросов стоит подходить с уверенностью в своих силах. А вот критику окружающих не стоит слушать, а уже тем более – остро на нее реагировать.

Женщина-Близнецы

Если вы собирались что-то изменить, то сейчас пришло самое удачное время. Можете отправляться в путешествие, переезжать, ехать в командировку, делать перестановку или развлечь себя чем-то новым. Займитесь шопингом, купите что-то для дома. Для привлечения удачи астрологи рекомендуют носить золотые украшения, носить белое и красное.

Женщина-Рак

Неделю нужно начать с заботы о себе, потратить деньги на развлечения или встретиться с близкими друзьями, посетить новые места. Уделите внимание внешности, а в конце недели обновите гардероб. Смена имиджа добавит Ракам уверенности в себе, сексуальности и повысит их привлекательность. Тем, кто в отношениях, астрологи рекомендуют не врать и говорить только правду – это повысит вашу значимость в глазах любимого мужчины.

Женщина-Лев

Будьте осторожны в общении с незнакомыми людьми, среди них могут оказаться враги. Сведите к минимуму общение с теми, кто вызывает негатив или раздражение. Не поддерживайте конфликты на работе или дома. Уделите время домашним делам – они добавят вам позитивной энергетике. Наведите порядок, сделайте уборку, а потом – хорошенько отдохните.

Женщина-Дева

Звезды сулят удачу в финансовых делах на этой неделе. Звезды дадут силы, чтобы преуспеть в бизнесе и работе. Успех гарантирован в творческой работе, одиночкам и тем, кто работает сам на себя. Все задуманное обязательно получится, приложите немного усилий и не отпускайте ни на шаг веру в себя и свои силы.

Женщина-Весы

В начале недели вам на пути могут встретиться неприятные люди, будьте с ними осторожны. Возможны энергетические преграды в делах, но вторая половина недели все исправит, так как звезды встанут на сторону Весов и начнется активизация во всех сферах жизни. Запасы энергии будут настолько сильны, что хватит и на новые дела, и на новые цели, и на новые проекты. Мало того, появиться риск завоевать кресло лидера.

Женщина-Скорпион

Эти женщины относятся к самым успешным во всем зодиакальном созвездии и их таланты раскрываются в общении, в любви и делах. В ближайшие дни их харизма раскроется с новыми силами и это поможет одиноким Скорпионам существенно продвинуться в поисках спутника жизни. Семейным стоит больше проводить время с близким мужчиной, детьми и старшими родственниками. Начните неделю с уборки, а на выходных проявите физическую активность и отправляйтесь в путешествие.

Женщина-Стрелец

Миром будет управлять стихия Огня, которая Стрельцам особенно по душе. В романтической сфере прислушайтесь к мнению мамы, старшей сестры или подруги. В финансах будьте осторожны и не торопитесь расставаться с деньгами. Возможно появятся вынужденные траты, но обязательно воспользуйтесь советом близкого человека.

Женщина-Козерог

На этой неделе вам предстоит встретить достойных и приятных мужчин, поэтому отложите в сторону свою неприступность и скрытность. Новые отношения могут принести в вашу жизнь много положительных эмоций и счастья. Наступает идеальное время для флирта и романтики. У тех, кто уже находится в отношениях, вырастет шанс на взаимопонимание, решить давние конфликты. Вы сможете обрести уверенность в себе, стать более выносливыми и жизнерадостными.

Женщина-Водолей

Неделя принесет просто океан позитива и наслаждений. Удачное время, чтобы заняться собой и начать поиск второй половинки. В отношениях не стоит ограничивать партнера, дайте ему почувствовать свободу и не выматывайте его своей ревностью. Чтобы решить важные ситуации в ближайшие дни, понадобиться дипломатичность и умение искать компромиссы. Не раздувайте скандалы в семье.

Женщина-Рыбы

В начале недели у вас активизируется мужская энергия, а это значит, что нужно расслабиться и отдохнуть. Если есть такая возможность, то отправляйтесь в отпуск. Если нет – постарайтесь вечера и выходные провести в полной релаксации и отдыхе. Негатив на работе не стоит нести с собой домой и в отношения с близкими людьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые удачные дни в октябре 2020 года.