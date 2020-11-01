Постарайтесь не заблудиться в событиях: гороскоп для всех знаков Зодиака с 2 по 8 ноября

Астрологи рассказали, кому звезды сулят успех в деньгах и любви в ближайшую неделю

Гороскоп на ноябрь 2020 года гласит о том, что последний месяц осени станет очень насыщенным периодом. Возможны сложности в делах, кардинальные изменения в работе и личной жизни, а также полная переоценка ценностей у многих представителей зодиакального созвездия.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 2 по 8 ноября, и сообщили, кому звезды сулят удачу и счастье. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Сфера работы выйдет на первый план и появится много сил, обострится интуиция. Можно браться за новые дела, менять свою должность, заниматься новым поиском дохода или новой работы. Удачны будут продажи и благотворительность. Эта неделя станет самой плодотворной за всю осень. В любовной сфере также ожидаются победы, но пока не такие яркие. Постарайтесь, чтобы любовь и работа не пересекались, всему свое время.

Телец

В начале недели могут быть срывы планов, но паниковать не стоит. Ведите свои дела осторожно, без фанатизма, агрессии и хитрости. Неделя будет удачной для повседневных дел и работы. Можно решать юридические вопросы, подписывать документы и заключать договора. Удача будет сопутствовать во всем, что касается автомобилей и путешествий. Не забывайте об осторожности.

Близнецы

Звезды сулят успех в любви, романтике и приключениях и в амурной сфере возможно настоящее счастье – появится вторая половинка, возможны новые отношения или даже мимолетный роман. В общении с близкими и родственниками понадобится эмпатия и чувствительность, кому-то понадобится поддержка. Помните, очень важно помогать другим людям, но не берите на себя чужую ответственность.

Рак

Начинается очень успешный период для творческой работы. Можно начинать новые проекты и продвигать идеи. Полезно будет уделить время незаконченным делам, которые были отложены на потом. Действуйте, пока звезды на вашей стороне. Вероятно, появится плохое настроение и нежелание двигаться вперед – не поддавайтесь. Смените обстановку на выходных и постарайтесь отдохнуть непривычно. Не сидите дома на выходных – идите по магазинам.

Лев

Звезды сулят встречу со второй половинкой или мимолетный роман. Не ввязывайтесь в отношениях с коллегами, это будет отвлекать от дел. 2,3 и 4 ноября – будут самыми удачными днями недели и можно заняться всеми важными делами. Сделайте перестановку или займитесь генеральной уборкой. Откажитесь от старых и ненужных вещей, от мусора в социальных сетях и почте, займитесь чисткой информационного пространства.

Дева

На первый план выйдет общение с родственниками и близким человеком. Постарайтесь как можно больше времени проводить с близкими людьми. Важными будут встречи с друзьями, возможно им нужна помощь. Это обернется большой удачей в будущем. Одинокие Девы смогут встретить нужного человека, который повлияет на судьбу, доверьтесь интуиции. Постарайтесь найти союзников, вам они очень пригодятся.

Весы

Наступает волшебное время, которое как будто создано специально для вас. Удача будет сопутствовать практически во всем, чем захотят заняться Весы. Можно с головой погрузиться в работу или бизнес, взять отпуск или отправиться в путешествие, можно провести время с близкими, можно побыть в уединении – любое времяпровождение гарантирует позитив. Следите за здоровьем и чаще бывайте на свежем воздухе. Если придется принимать важное решение, то оно должно быть взвешенным.

Скорпион

Звезды и планеты приготовили Скорпионам царский подарок – мощную интуицию и удачу во всех направлениях. Все высоты вам будут покоряться, а удача будет сопутствовать во всех сферах жизни. Постарайтесь не рисковать и осторожно выбирайте направления движения. Не начинайте ничего нового – сфокусируйтесь на актуальных делах и проблемах, поддерживайте дома благоприятную обстановку. Пригласите друзей или близких в гости, вам поможет восстановить силы уютный и теплый вечер.

Стрелец

Займитесь самоанализом и это существенно поможет в решении текущих вопросов и проблем, а также даст понимание того, что ждет в ближайшем будущем. Стрельцов ждут большие успехи и много позитивных эмоций, в конце недели энергия пойдет на спад, все важные дела нужно завершить в пятницу, а выходные посвятить любви и отдыху. Вероятно, кому-то из близких понадобится помощь. Уделите внимание своей внешности.

Козерог

Сведите к минимуму общение с хитрыми знаками Зодиака. Постарайтесь оставаться собой в любой ситуации, следуйте своим привычным правилам и принципам. Звезды приятно удивят Козерогов, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Будьте скромны и осторожны, жизнь повернет в новое русло и нужно сохранить жизнелюбие, тщательно продумывать планы и не паниковать.

Водолей

Вам понадобится в начале ноября важный навык – забывать все плохое. Нужно давать второй шанс не только другим людям, но и самому себе. Не бывает проблем, которые невозможно решить, не бывает ошибок, которые нельзя исправить. Остерегайтесь ненадежных людей, они могут пойти на предательство и обман ради личной выгоды. В конце недели постарайтесь достичь баланс между отдыхом и работой, вам нельзя сейчас переутомляться и терять равновесие.

Рыбы

С понедельника успех вам обеспечен и до среды позитивная энергетика достигнет своего максимума, а вот с четверга все пойдет на спад и завершить неделю нужно без хвостов в виде несделанной работы. На выходных возможна удача в любовной сфере, посвятите время своей второй половинке или переводите отношения на новый уровень. Возможна судьбоносная встреча. Прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие.

Напомним, ранее мы писали о том, кому звезды сулят сногсшибательный роман в ноябре.