"Это было так напряжённо и страшно": Зендая получила шрамы на съемках "Эйфории"

Звезда призналась, что получила травму во время съемок пятого эпизода второго сезона. В одной из сцен ее персонаж Ру, после конфликта с матерью, проламывает ногой дверь спальни сестры, сбегает из машины своей матери и скрывается от полицейской погони. По словам актрисы, в этом эпизоде её героиня понимает, что достигла самого дна.

"Я буквально себя покалечила. У меня до сих пор есть шрамы на ногах и довольно много синяков", - рассказала Зендая о съемках эпизода.

"Это было так напряжённо и страшно не только в эмоциональном плане, но и физически. Кроме того, я сопереживаю Ру и ненавижу, когда ей больно. Во всём этом эпизоде очень много боли, вырывающейся на поверхность", - добавила она.

Зендая отмечает, что пятый эпизод, должен подавить критику, полученную из-за отклонения от сюжетной линии Ру в первой половине второго сезона.