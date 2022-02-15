Голливудский актер получил 20 лет тюрьмы за крупное мошенничество

Вчера 35 -летнего американского актера Зака Эйвери (настоящее имя Закари Хорвиц) приговорили Эйвери к 20 годам тюремного заключения и обязал его выплатить жертвам махинаций 230 миллионов долларов.

Хорвица арестовали арестовали еще в апреле 2021 года по подозрению в мошенничестве со сделками по лицензированию голливудских фильмов HBO и Netflix, сообщает издание The Wrap .

По данным прокуратуры США, Хорвиц привлек не менее 650 миллионов долларов на "ложных заявлениях" о том, что деньги инвесторов будут использованы для приобретения лицензионных прав на фильмы, которые кинокомпании согласились распространять за границей.

Согласно материалам следствия, полученные деньги Эйвери растратил на роскошный образ жизни, в частности, на одежду и обувь люксовых брендов, недвижимость и дорогие автомобили. Кроме того, мошенник регулярно брал в аренду яхты и частные самолеты. Отмечается, что ему удавалось обманывать окружающих на протяжении семи лет.

"Он предал не только посторонних, но и друзей, которые ослабили бдительность, потому что не могли представить, что кто-то, кого они знали много лет, выманит у них и их семей все сбережения", - говорится в официальном заявлении обвинения.

Среди фильмографии Зака ​​Эйвери значатся такие фильмы "Дьявол внизу" (2021), "Ты не одинок" (202) и научно-фантастический триллер "Кривизна" (2017) . Кроме этого актер сыграл эпизодическую роль в картине "Ярость" (2014), где снялся также Бред Питт.