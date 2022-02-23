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Том Холланд рассказал, что у одного Человека-паука были фальшивые ягодицы

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 12:51
Том Холланд рассказал, что у одного Человека-паука были фальшивые ягодицы  Холланд - третий актер, сыгравший Человека-паука (фото: youtube.com/c/LateNightSeth/)
Автор: Сергей Кулик

Совсем недавно Том Холланд посетил эфир популярного ток-шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом", где рассказал секрет об одном из своих коллег по фильму "Человек-паук: Нет пути домой".

Ролик был выложен на канале шоу.

Холланд признался, что одному из актёров, исполнявших роль Человека-паука, потребовалось подкладывать в костюм накладные ягодицы. Он признался, что накладной зад его впечатлил, но он быстро понял, что это муляж.

"Я расскажу вам спойлер, и я не скажу вам, кто [это], но у одного из нас фальшивая задница в костюме. Вы сможете понять это сами", - поделился Холланд. «"Я помню, как был на съемочной площадке и подумал: "Вау, погоди минутку. Это не реально!"

Вместе с Холландом в "Нет пути домой" Человека-паука сыграли Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Кому из них приходилось подкладывать в костюм искусственную задницу, остаётся загадкой.

Самого первого Человека-паука сыграл Тоби Магуайр в трилогии Сэма Рэйми, выпущенной в период с 2002 по 2007 год. Когда несколько лет спустя франшиза была перезапущена, Эндрю Гарфилд взял на себя роль супергероя в двух фильмах, выпущенных в 2012 и 2014 годах режиссером Марком Уэббом. Холланд - третий актер, сыгравший Питера Паркера в проекте.

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