Люди со сверхспособностями среди нас: 10 фактов ко Дню супергероя

В результате опроса они поняли, что людей вдохновляют не только вымышленные герои, но и вполне реальные личности. Поэтому главной целью этого праздника является чествование как персонажей комиксов, так и обычных людей, которые совершают подвиги каждый день.

28 апреля в мире отмечают День супергероя. В 1995 году сотрудники Marvel Comics придумали этот праздник и отправили команду стажеров в Пенсильванию, чтобы узнать, что общественность думает о супергероях и какие суперсилы люди хотели бы иметь.

Железный человек

Железный человек создал костюмы, которые были способны победить Халка и Феникса, специальную броню для свободного передвижения в открытом космосе и броню-невидимку. В общем, на счету Старка было более 50 различных боевых моделей. Железного человека можно было встретить и на Comic Con Ukraine.



"Костюм создавал 4 месяца. Три из них, практически 24/7, печатал различные части на 3D-принтере. В общем вес костюма составляет 10 килограмм. Самым сложным было сделать электронику для костюма. Делал подсветку реактора, включение при помощи сенсорных кнопок подсветки Камней бесконечности в перчатке и открытие шлема. Еще автоматически загорались репульсоры при поднятии рук", - комментирует автор костюма karazhanov_df.

Чудо-женщина

Уильям Марстон, автор комиксов о Диане - принцессе амазонок, известен не только тем, что подарил миру Чудо-женщину, но и тем, что изобрел первый детектор лжи. Наверное, именно поэтому одним из неотъемлемых атрибутов его героини является лассо правды. Но это не единственное, за что можно любить Диану.



"Именно после просмотра фильма "Чудо-женщина" 2017 года, обновленный образ героини, которую сыграла Галь Гадот, пришелся мне по душе. Какой бы могущественной ни была Диана, она никогда не злоупотребляла своей силой. И после всего пережитого она не потеряла веру в доброту людей. Создание ее костюма стало вызовом для меня. Трудности начались уже на этапе выбора материала, ведь в обычных магазинах его не купить. До этого момента я не работала с Eva-foam, основным материалом, из которого сделаны все доспехи на ноги, руки и щит. Только в теории знала, как его обрабатывать, чем можно склеивать, как подготовить к покраске и многое другое", - говорит carioca_go

Соколиный глаз

Клинт Бартон во вселенной комиксов некоторое время был преступником, однако его героическая природа взяла верх. Соколиный глаз даже стал временным лидером команды "Громовержцов", в которую входили суперзлодеи, вставшие на путь исправления. За свою жизнь Клинт успел несколько раз сменить известный псевдоним и появлялся под именами Ронин и Голиаф, однако он никогда не изменял своим принципам, что и покоряет в его образе.



"Своего персонажа знаю еще со времен, когда выходили первые фильмы из франшизы "Мстителей". Персонаж импонирует стилем, характером, поэтому именно его и захотелось сделать. Именно он подходил мне больше всего. Самым сложным было воспроизвести манеру поведения в соответствии с характером персонажа", – отмечает yurchecs.

Небула

Небула неоднократно появляется в различных видеоиграх Marvel. Обычно, в них она предстает исключительно злодейкой. А вот в игре Marvel's Guardians of the Galaxy игрок может сделать так, чтобы она помирилась с сестрой и присоединилась к команде Стражей галактики. Украинскую конвенцию комиксов Небула тоже посетила.



"Мне импонируют неоднозначные персонажи, с тяжелой судьбой и плохим характером. Когда вышел первый фильм о Стражах галактики, мне очень понравился образ Небулы. После второй части я осознала, что хочу ее косплеить. Весь грим я делала сама. Очень сложно загримироваться без посторонней помощи", - рассказывает lauveya_.

Флэш

Барри Аллен впервые появился в комиксах еще в 1956-ом году. И тогда у него была полная и счастливая семья. Сюжетная линия, где мать Флэша умерла, а отца несправедливо осудили, появилась аж в 2009 году, в серии комиксов The Flash: Rebirth, где биография героя была переписана. Именно она и вошла в ленту "Лига справедливости" и стала новым началом для персонажа.



"Никогда не был фанатом Флэша, однако почему-то версия Зака ​​Снайдера очень пришлась по душе. Впервые увидел его еще в "Отряде Самоубийц" Дэвида Эера, но настоящая заинтересованность уже пришла после релиза первого трейлера "Лиги справедливости" 25 марта 2017 года. Я хотел создать полноценный костюм с крафтом и версия броне-костюма Флэша очень удачно сюда подходила. Как и Эзра Миллер, я довольно худой, поэтому было и определенное сходство с актером. Ну и последнее, круто, когда с этим персонажем можно «играть», и он не является статичным. Это дало мне возможность чувствовать себя более органичным и близким к персонажу", - рассказал vova_kushnarov.

Черная вдова

Обольстительная Наташа Романова свела с ума не одного мужчину. Все романы этой супергероини трудно сосчитать. В разное время, в разных комикс- и кино-вселенных в паутину Наташи попадали Зимний солдат, Соколиный глаз, Сорвиголова, Отто фон Дум и другие. Персонаж Черной вдовы не может не привлекать и косплееров.



"Влюбилась в образ Наташи Романовой еще в "Железном Человеке". Поэтому, когда начала заниматься косплеем, сразу подумала о ней. Мне импонирует ее смелость, яркость и женственность в сочетании с опасностью. Подруга собирала команду из героев Марвел на Comic Con Ukraine, и я сразу предложила себя на роль Черной вдовы. Костюм мне шили, а оружие нужно было сделать самой, и с этим мне очень помог знакомый, который делал костюм Железного человека", - призналась darpopkova.

Тор

Бог грома способен поднять вес, эквивалентный 20 планетам. А чтобы Тор мог жить не одну тысячу лет, ему, как и другим долгожителям Асгарда, надо соблюдать особую диету - употреблять золотые яблоки, хранительницей которых является женщина по имени Идунн. Воплотить этого могучего героя - задача не из легких.



"Моим персонажем на Comic Con Ukraine 2019 был Тор. Он - мой любимый герой из всех "Мстителей". Можно сказать, что я был фанатом еще с самого начала. Спонтанно меня пригласили в команду, где было несколько персонажей из "Мстителей". Они как раз искали Тора, и я больше подошел по внешним и физическим параметрам. Мне было важно передать ту самую харизму и темперамент, которыми располагает Тор, сын Одина и принц Асгарда", - откровенничает yuri totoev.

Капитан Марвел

Кэрол Дэнверс успела побывать во многих супергеройских командах. Среди них "Мстители", "Стражи галактики", "Люди Икс", "Щ.И.Т" и "Защитники". Кроме того, женщина написала роман и даже некоторое время была главным редактором женского журнала. Интересно, что издательский дом, в котором работала Кэрол, также владел газетой The Daily Bugle, в которой работал Питер Паркер, он же Человек-паук. Амбициозность - одна из главных черт этой героини.



"Капитан Марвел в целом положительный герой, но у нее тоже бывают сложные периоды, как и у обычных людей. Это очень в ней понравилось. Хотя сначала я увидела красивый костюм в трейлере и только потом начала искать и читать комиксы. Делать костюм было интересно, создавать детали, продумывать, как удобнее двигаться в нем тоже, а вот характер персонажа мне было сложнее всего воспроизвести", - говорит play4ok18.

Бэтгерл

Именно второй Бэтгерл - Барбаре Гордон мы должны быть благодарны за возникновение команды "Хищные птицы". Одной из первых ее участников стала Черная канарейка. Общие проблемы сделали двух женщин лучшими подругами. И хотя на долю Бэтгерл выпало много испытаний, она неизменно оставалась на стороне добра.



"С персонажем познакомилась в 2014 году. В то время читала комиксы о Бэтмене. Конечно, начинать надо с классики, так я открыла для себя комикс "Убийственная шутка". В нем Барбару Гордон калечит Джокер и похищает ее отца. Даже после психологической травмы героиня не перестала бороться с преступностью и, находясь в инвалидном кресле, смогла обеспечивать информацией и оказывать техническую поддержку другим супергероям. Барбара знает цену человеческой жизни. Именно это подтолкнуло ее спасти Бэтмена от преступника, стать специалистом по поиску информации, вдохновить других женщин надеть маску Бэтгерл и стать моей любимой героиней во всей вселенной комиксов DC", - отмечает alisa.merd.

Оса

Первой Осой была Джанет ван Дайн, мать Хоуп из фильма "Человек-муравей и Оса". Она довольно долгое время была лидером команды "Мстителей" и считается одним из ее основателей. И за это сотрудники Marvel решили почтить ее. В 2013 году, на официальном сайте студии, Оса заняла пятое место в рейтинге Мстителей всех времен. Ее персонаж имел большое значение в становлении супергеройской вселенной.



"После просмотра "Человек-муравей и Оса", я вдохновилась на создание этих костюмов. Я выбрала Осу, потому что мне всегда нравилась Хоуп своим характером. Еще меня поразил ее костюм и крылья, которые я даже смогла сделать раскладными. Также сначала я не планировала делать для младшего брата костюм Человека-муравья, но после того, как увидела отрывок фильма, где у Скотта сломался костюм, и персонаж уменьшился до размера школьника, я поняла, что это судьба. Самое трудное в образе было сделать раскладные крылья, ведь я спонтанно захотела этого и их пришлось мастерить из подручных материалов", - говорит нам tiny.pauly.

Добавим, что окунуться в мир супергероев можно на Comic Con Ukraine, который пройдет на Арт-заводе "Платформа".