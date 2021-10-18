Место под солнцем: стала известна дата выхода новой украинской остросюжетной драмы

О чем этот сериал, кто сыграл в главных ролях и в чем особенность кинопроекта - читайте в материале Lite ниже.

О чем сериал "Место под солнцем" и кто сыграл главные роли

Предательство любимого человека разделило жизнь Марты, девушки из провинциального городка, на до и после. Ее несправедливо обвиняют в убийстве, и она вынуждена бежать из родного города. Случайное знакомство с Дмитрием приводит Марту в столицу, в богатый дом его отца - кандидата в столичные мэры Игоря Парфенова.

"Марта для меня - флакончик с сывороткой правды. Она попадает к грешникам и невинно, нечаянно раскрывает их тайны. Надев на себя маску, она пришла, чтобы снять ее с других. Марта проходит путь к себе через страсти, любовь и интриги", - сказала актриса Татьяна Ратникова о своей героине.

Татьяна Ратникова (фото: пресс-служба канала "Украина")

Каждый из членов благополучной, на первый взгляд, семьи прячет собственные скелеты в шкафу. А Марта, вынужденная жить в этом доме под чужим именем, неожиданно окажется в центре большой и серьезной игры, в которой замешаны деньги, сведение личных счетов, а также финансовые аферы и, конечно же, человеческие страсти.

"Я играю банкира Волкова, который проворачивает через банк с главным героем его темные денежные аферы. Естественно, что для моего персонажа самое важное - добиться цели. Причем средства не имеют значения. Он идет напролом и этим нравится мне как персонаж, над которым любопытно работать. Негодяев всегда интереснее играть", - поделился актер Андрей Фединчик.

Андрей Фединчик (фото: пресс-служба канала "Украина")

В доме кандидата в столичные мэры Марта знакомится с пасынком Парфенова. У Алексея непростая судьба, он уже давно ведет скрытую войну с главой семейства.

"На пути Алексея встречается много препятствий, которые он преодолевает. А вот достойно или нет - это уже решать зрителям. Мне очень интересно "копаться" в персонаже, искать что-то общее с ним и в чем-то не соглашаться", - сказал актер Кирилл Кузнецов, сыгравший пасынка главного героя.

Кирилл Кузнецов (фото: пресс-служба канала "Украина")

Герои картины, в сюжете которой есть элементы криминальной драмы, оказываются перед сложным выбором, но в конечном счете каждый получает то, что заслуживает.

В новом украинском сериале, который будет идти только в телевизионном эфире канала "Украина" без параллельной трансляции в YouTube, также сыграли такие актеры, как Павел Вишняков, Ольга Голдыс, Елена Шевченко, Дмитрий Сова, Екатерина Тышкевич, Дарья Трегубова, Ева Шевченко-Головко, Наталья Кленина, Елена Дудич, Анастасия Король и другие.