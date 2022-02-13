Мужчина выбрал премьеру "Бэтмена" вместо родов своей жены

Женщина рассказала, что ее муж выбрал премьеру фильма "Бэтмен" с Робертом Патинсоном в главной роли вместо присутствия на родах их первого ребенка.

Об этом будущая мать написала на портале Reddit в соответствующем разделе.

25-летняя женщина сообщила, что находится на последнем месяце беременности. Наблюдающий врач женщины назвал 4 марта предполагаемой датой родов. Будущая мать добавила, что в этот же день состоится мировая премьера фильма "Бэтмен", которую ее муж ни в коем случае не хочет пропустить и уже собрался на нее пойти.

"Мой муж большой поклонник такого рода вещей и хочет увидеть его в день премьеры", - поделилась она.

Девушка объяснила, что супругу важно посмотреть фильм именно в дату выхода, чтобы избежать спойлеров. В ответ на её опасения, что он может пропустить рождение собственного ребенка, он сказал, что в худшем случае придет на несколько часов позже, что, по его мнению, не такая уж большая проблема.

Женщина отметила, что ее расстраивает поведение мужа, так как она хотела бы ощущать больше поддержки в столь важное и волнующее время.

Пользователи портала высказались неодобрительно из-за желания мужчины.

"Он думает, что спойлеры в фильме о супергероях - это более серьезное дело, чем, возможно, пропустить рождение своего ребенка. Мне жаль, что ты рожаешь ребенка от типа с такими перепутанными приоритетами", - написал один из пользователей.

"Это же Бэтмен. О чем там можно спойлерить? О-о-о, он сирота, которому нужна терапия, и он избивает врагов в пуленепробиваемом костюме?", - спросил другой.

Не обошлось также без шуток.

"Назовите своего ребенка Готэмом и дайте ему [мужу] знать, что он нужен Готэму", - пошутил комментатор с ником josie570.

Коментирующие также делились похожими историями.

"У моей лучшей подруги начались схватки. Ее муж отвез ее в больницу, а затем ушел в кино, потому что у него уже был куплен билет, и он не хотел его терять. Теперь он ее бывший муж. Твой муж - огромный придурок", - написал пользователь Puppyjito.