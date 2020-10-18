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Netflix снимает в Киеве еще один фильм: о чем новая картина

Новина українською → Киев, Воскресенье 18 октября 2020 21:51
Netflix снимает в Киеве еще один фильм: о чем новая картина Netflix снимает фильм в Киеве (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Съемки фильм от Netflix проводят в трех странах

Netflix снимает новый фильм в Киеве, и в этот раз картина посвящена массовым протестам и митингам в Беларуси, продолжающихся с 9 августа после выборов президента.

На популярном американском стриминговом сервисе задумали экранизацию этих событий, и съемочный процесс уже стартовал в трех странах. Об этом советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка сообщил на своем Telegram-канале.

Так, британская группа операторов работает в самой Беларуси, а также в столицах Украины и Литвы - Киеве и Вильнюсе.

Напомним, что в Киеве украинцы под посольством Беларуси и на других локациях также устраивали акции солидарности. Кроме того, сценаристы в контексте всех событий не могли обойти вниманием украинскую Революцию Достоинства зимой 2013-2014.

Вячорка рассказал, что к процессу создания документальной ленты приступили два месяца назад, но пока еще не ясно, будет ли это полнометражный фильм, или картина станет сериалом.

"Герои - демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская", - уточнил он.

Также сообщается, что членов съемочной группы уже даже задерживали.

Рабочее название фильма Netflix о протестах в Беларуси в настоящее время неизвестно.

Netflix снимает в Киеве еще один фильм: о чем новая картина

Светлана Тихановская (фото:t.me/viacorka)

Напомним, что недавно популярный видеосервис Netflix приступил к съемкам своего первого фильма в Украине с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли - комедийный боевик "The Last Mercenary" расскажет о политических интригах на государственном уровне. Хотя по сюжету события будут разворачиваться во Франции, львиную часть съемок проводили в Киеве, а также процесс продолжат в Париже.

Ранее мы рассказывали о самых интересных кинолокациях Одессы, где снимали "Перевозчик" и "Легенду о пианисте".

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