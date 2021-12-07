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Никогда так не нервничал: фаворит зрителей из "Холостячки 2" заговорил о пережитом и пошел к психологу

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 09:47
Никогда так не нервничал: фаворит зрителей из "Холостячки 2" заговорил о пережитом и пошел к психологу Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Styler

В прошлую пятницу, 3 декабря, зрители "Холостячки 2" со Златой Огневич смогли узнать, кого же выбрала певица себе в спутники жизни. Ее второй половинкой стал бизнесмен Андрей Задворный, но на пару обрушилась масса критики в соцсетях, чего влюбленные не ожидали.

Перед самым финалом проект покинул один из зрительских фаворитов, бизнесмен Максим Тарапата, тогда поклонники шоу пожурили Злату за ее выбор и даже папа артистки признался, что недоволен ее решением.

Максим решил немного пообщаться со зрителями реалити в Instagram и рассказать им о жизни после проекта и раскрыть некоторые подробности о своем участии в шоу.

Он признался, что после "Холостячки 2" обратился за помощью к психологу и сейчас работает со специалистом.

"Я смог многие вещи увидеть про себя со стороны. И сейчас тот этап, когда я прорабатываю себя. Ведь есть качества во мне, которые положительные, но есть и те, которые могут в отношениях мешать. Это интересные выводы. Сейчас очень интересный, важный этап по работе над собой", - рассказал Максим.

Никогда так не нервничал: фаворит зрителей из &quot;Холостячки 2&quot; заговорил о пережитом и пошел к психологу

Никогда так не нервничал: фаворит зрителей из &quot;Холостячки 2&quot; заговорил о пережитом и пошел к психологу

Скриншот (instagram.com/tarmaks)

Также участник "Холостячки 2" выделил для себя три важных этапа на проекте, которые запомнились больше всего.

"Момент, когда мы познакомились. Мне кажется, я так никогда в жизни не нервничал. Второй: знакомство с родными Златы. Все было очень по-семейному, меня очень тепло приняли, спасибо им. Третий: наше свидание на пикапе. С самого начала, как мы ехали, как потом попали в аварию, и до самого конца. Тогда как-то начало казаться, что мы уже не на проекте", - признался мужчина.

Никогда так не нервничал: фаворит зрителей из &quot;Холостячки 2&quot; заговорил о пережитом и пошел к психологу

Скриншот (instagram.com/tarmaks)

Максим заявил, что после проекта не потерял веру в любовь, даже наоборот.

"Вся эта история только напомнила, что любовь существует и это большой дар и подарок – испытать такие сильные чувства. Они окрыляют!" - признался оптимистично настроенный бизнесмен.

Никогда так не нервничал: фаворит зрителей из &quot;Холостячки 2&quot; заговорил о пережитом и пошел к психологу

Скриншот (instagram.com/tarmaks)

Напомним, что ранее Злата Огневич рассказала о своем отношении к интиму на шоу и выборе второй половинки.

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