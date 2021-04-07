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Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: кто получит заветную статуэтку (прогноз)

Новина українською → США, Среда 07 апреля 2021 13:29
Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: кто получит заветную статуэтку (прогноз) Оскар 2021 состоится 26 апреля в США (фото: instagram.com/theacademy)
Автор: Дмитрий Войналович

Оскар 2021 за лучшую мужскую роль получит американский актер Чедвик Боузман, который умер в прошлом году от онкологического заболевания.

Такой прогноз дают кинокритики и эксперты, среди которых главный редактор IndieWire Энн Томпсон, Кристофер Розен, который работал в Vanity Fair, известная оскаролог Сьюзен Влощина и другие на сайте авторитетного издания Gold Derby.

Топ-5 главных претендентов на Оскар 2021

Стоит заметить, что в победе звезды "Черной Пантеры" Чедвика Боузмана не сомневается ни один из экспертов.

Самую престижную кинонаграду актеру должны посмертно вручить за его роль в фильме "Ма Рейни: мать блюза" (Боузман умер во время постпродукции в августе 2020 года, в результате чего "Ма Рейни" стала его последней работой).

Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: кто получит заветную статуэтку (прогноз)

Чедвик Боузман (фото: wikipedia.org)

К слову, эта лента представлена на нынешнем Оскаре в пяти номинациях.

После Боузмана в списке главных претендентов на Оскар 2021 за лучшую мужскую роль - Энтони Хопкинс за роль в картине "Отец".

Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: кто получит заветную статуэтку (прогноз)

Энтони Хопкинс (фото: wikipedia.org)

Правда, кое-кто из экспертов на вторую ступеньку ставит также Риза Ахмеда - исполнителя главной роли в драме "Звук металла".

Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: кто получит заветную статуэтку (прогноз)

Риз Ахмед (фото: wikipedia.org)

А вот Стивен Йон, исполнитель главной роли в фильме "Минари" и Гари Олдман, который сыграл Германа Дж. Манкевича в драматической ленте "Манк", по убеждениям критиков, имеют наименьшие шансы на победу. Хотя, наверное, Олдмен не слишком расстроится, ведь у него уже есть такая статуэтка - за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена".

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.

Напомним, что Китай грозится заблокировать трансляцию Оскара из-за фильма о протестах.

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