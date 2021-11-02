Переполняли страх и тревога: стоматолог из "Холостячки 2" раскрыл правду об участии в шоу и своей личной жизни

Седьмой выпуск реалити "Холостячка 2" вызвал много эмоций и комментариев в сети, ведь Злата Огневич неожиданно попрощалась с одним из фаворитов проекта - стоматологом Романом Васильевым. Певица призналась, что это решение далось ей нелегко и даже назвала крайнюю Церемонию Роз - церемонией слез. Бывший участник через несколько дней после выпуска откровенно рассказал, каким же было участие в шоу.

Своими мыслями и переживаниями Роман поделился на личной странице в Instagram , а также раскрыл, как обстоят дела на личном фронте сейчас.

Мужчина опубликовал эффектное фото с первой вечеринки-знакомства на проекте - тогда он подъехал к Злате на белом коне, чем конечно же впечатлил главную героиню.

Роман отметил, что за время участия в "Холостячке" пережил множество эмоций - не всегда приятных, а также лучше разобрался в себе.

"Последние полгода были непередаваемыми! Еще в начале года я представить себе не мог, какое увлекательное приключение меня ждёт. И я безумно рад тому, что принял решение идти на проект. Не представляя до конца, что меня ждёт, я пережил целый спектр ощущений, которые меня переполняли, от восторга, до чувства тревоги и страха. Я четко почувствовал, где во мне живет благородный взрослый мужчина, который точно знает чего он хочет и что ему делать, а где живет робкий парнишка, который испытывает волнение и трепет при встрече с девушкой", - поделился бывший участник.

Васильев добавил, что этот опыт пошел ему на пользу и сделал сильнее.



"Находясь в проекте, ты переживаешь огромное количество эмоций в сжатые сроки, и это очень не просто, но очень сильно закаляет. Я точно знаю, что проект меня сделал сильнее и устойчивее! Хочу выразить огромную благодарность каналу и проекту и конечно же Злате. Эта глава в моей жизни завершается и начинается новая, ещё более увлекательная и яркая", - написал стоматолог.

Роман Васильев во время участия в шоу "Холостячка 2" (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

В разделе Сториз он также ответил на некоторые вопросы подписчиков, в том числе и о том, есть ли у него отношения на данный момент.

"Девушку я себе не нашел и отношения не построил, ведь все время у меня забирает работа и реализация своих проектов. Но я понимаю, что сердцу нужно перевести дух, чтобы потом с новой силой забиться, чтобы встретить ту особенную, с которой оно будет стучать долго и счастливо", - признался Роман.