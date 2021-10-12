Что посмотреть: топ-5 сериалов для осеннего вечера от актрисы Ольги Сторожук

Осень - именно то время года, когда просмотры фильмов и сериалов стремительно растут. Ведь, если летом мы настроены на активность и драйв, то осенью хочется закутаться в теплый плед, налить в чашку чего-то горяченького и окунуться в историю, увиденную на экране. Причем желательно, чтобы ее хватило не на один вечер.

А значит, самое время для просмотра сериалов. И чтобы самые интересные из них не приходилось искать долго, подборкой из пяти самых топовых лент с Lite поделилась актриса сериала "СуперКопы" канала НЛО TV Ольга Сторожук .

"Моя работа связана со съемками в фильмах и сериалах, потому я просматриваю большое количество различного материала. Я вечером не просто смотрю кино на диване, а почти работаю - так я себя оправдываю (улыбается – ред.). Выбираю только лучшие ленты с классными актерскими работами, ведь это вдохновляет! В последнее время среди крутых сериалов мне попадалось наибольше детективов. Но я люблю разные жанры. Для меня главное - интересная история, талантливые актеры и сюжет, который удерживает внимание до конца.

Актриса Ольга Сторожук (фото: НЛО TV)

Поэтому хочу поделиться пятеркой замечательных сериалов, которые входят в список моих любимчиков.

Топ-5 лучших сериалов для уютного осеннего вечера

"Жизнь после смерти" (After Life)

Это британский драмеди-сериал. Он интересен тем, что ведущий актер, режиссер, сценарист и продюсер - это один очень талантливый человек. Рики Джервейс создал уникальный сериал на тяжелую философскую тему с чудесным британским чувством юмора. Каждая серия оставляет много мыслей и замечательное послевкусие. Актерские работы здесь просто непревзойденные, а за главным героем и его характером хочется наблюдать вечность. Никогда бы не подумала, что можно сделать такое замечательное кино о смерти жены и судьбе мужа после этой потери. Однако, поверьте, сериал не оставит вас в подавленном состоянии, а, наоборот, заставит переосмыслить жизнь и еще больше поверить в людей!

Что посмотреть вечером (фото: imdb.com)

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

Любите футбол? Хотя, погодите! Независимо от ответа, вам понравится этот добрый комедийный сериал. А, впрочем, возможно, он и не о футболе? Тед Лассо - это имя и фамилия тренера американца, который приезжает в Британию, чтобы тренировать футбольную команду. И хотя ему не хватает знаний касательно правил игры в обычный, а не американский футбол, а культурные привычки мужчины очень отличаются от присущих чопорным англичанам, он попытается создать настоящую команду. Как по мне, просто невозможно остаться равнодушным к этой ленте. Не зря создатели недавно получили за нее "Эмми" (американская телевизионная награда - ред.).

Что посмотреть с парнем - сериал о футболе (фото: imdb.com)

"Жестокое лето" (Cruel Summer)

Это сериал с запутанным сюжетом об исчезновении ученицы американской школы. До последней минуты он держит в напряжении, и мы пытаемся разгадать, на чьей стороне правда. В нем - про школу, дружбу, предательство, любовь, отношения между родителями и детьми. Интересно будет и школьникам, и родителям.

Превращение непримечательной девочки во всеобщую любимицу (фото: imdb.com)

События сериала происходят летом 1993, 1994 и 1995 годов. В небольшом городке штата Техас пропадает популярная красотка Кейт. Без какой-либо очевидной связи, другая девушка по имени Джанетт превращается из неуклюжего и застенчивого подростка в настоящую звезду, известную во всем городе. А к 1995 году она же становится и самым презираемым человеком во всей Америке. Это увлекательная история о превращении непримечательной девочки во всеобщую любимицу, а потом изгоя, результатах человеческих поступков и непредвиденном ходе событий. Посмотрите, будет интересно.

"Убивая Еву" (Killing Eve)

Знаю, многие уже видели этот легендарный драматический триллер. Но без него перечень моих любимых сериалов был бы неполным. Это - история о жестокой и хитрой наемной убийце Вилланель и сотруднице британской контрразведки Еве, которая ведет расследование и отчаянно стремится поймать злодейку.

Одни наряды Вилланель уже стоят просмотра сериала! (фото: imdb.com)

В последнее время нас все чаще заставляют болеть за антагониста ленты. И "Убивая Еву" - не исключение. Ведь здесь в харизму коварной убийцы с психопатическими состояниями можно просто влюбиться. И, конечно же, замечательные актерские работы и крутая сюжетная линия не остались без наград, среди которых "Эмми" и "Золотой глобус".

"Отыграть назад" (The Undoing)

Если вы, как и я, любите запутанные сюжеты, то однозначно должны посмотреть этот мини-сериал. Просто скажу, что когда в главных ролях Николь Кидман и Хью Грант, сценарий должен быть впечатляющим. И как по мне, здесь сценаристы "Большой маленькой лжи" (Big Little Lies) превзошли самих себя. В этом сериале хорошо все, начиная от великолепного стиля одежды Николь, невероятного Хью Гранта, и заканчивая главным вопросом - хорошо ли мы знаем, на что способен человек, с которым прожили полжизни?

Непревзойденная игра голливудских актеров (фото: imdb.com)

Желаю приятного просмотра!