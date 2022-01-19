Самые ожидаемые сериалы 2022 года: что стоит посмотреть

Сейчас телеканалы и стриминговые платформы снимают огромное количество сериалов, и посмотреть их все попросту невозможно, даже с учетом того, что с началом пандемии мы стали больше времени проводить дома.

Lite сделал для вас подборку самых ярких и ожидаемых сериалов 2022 года, на которые стоит обратить свое внимание и добавить в список для просмотра.

Миротворец

Премьера 13 января

Супергеройский сериал "Миротворец" является спин-оффом "Отряда Самоубийц". Телешоу в жанре приключенческая комедия расскажет историю персонажа Миротворец. Этот убежденный патриот хочет помочь стране и готов добиваться мира любой ценой, даже если понадобится убивать. Как и в случае с фильмом, сценарий к сериалу написал Джеймс Ганн, а режиссуру эпизодов с ним разделил Брэд Андерсон. Ганн признается, что обращение именно к этому герою стало поводом сделать более приземленную и спокойную историю, чем "Отряд" и "Стражи Галактики", а также поговорить о современных мировых проблемах.

Властелин колец

Премьера 2 сентября

Сериал будет приквелом хорошо известной истории "Хоббита" и "Властелина колец". Подробностей о нем пока что довольно мало. Сюжет развернется за много лет до действия фильмов - в эпоху, когда Саурон только выковал злосчастное кольцо. Нам расскажут о том, как появились могущественные Кольца Всевластия, какова была их судьба и как разворачивалась грандиозная битва за обладание могуществом. Всего планируется 5 сезонов. Основой первого сезона будет рассказ о ранних годах рыцаря Арагорна, до того, как он возглавит Воссоединенное королевство.

Изобретая Анну

Премьера 11 февраля

Это экранизация реальных похождений аферистки Анны Делви, несколько лет назад убедившей высший свет Нью-Йорка в собственном высоком происхождении. Настоящее имя Делви – Анна Сорокина. Богатая наследница оказывается фейком. Криминальный мини-сериал по реальной истории. Аферистку играет Джулия Гарнер, которая благодаря своей роли в "Озарке" превратилась в одну из самых ярких актрис современности.

Сияющие девушки

Премьера: дата пока неизвестна

Продюсером фантастического триллера "Сияющие девушки" стал сам Леонардо ДиКаприо. По сюжету нищий находит машину времени в Чикаго 1930-х годов. Он может путешествовать во времени в будущее, но за это должен убивать "сияющих" девушек, то есть талантливых и ярких. Одна из его жертв, сыгранная Элизабет Мосс, чудом выживает. Она пытается найти своего убийцу любыми методами, даже если ей придется пройти через разные эпохи. В основе сериала - бестселлер "Сияющие" (2013) писательницы из ЮАР Лорен Бьюкес.

Песочный человек

Премьера зима-весна 2022

Долгожданная экранизация серии графических романов Нила Геймана про повелителя снов Морфея (Том Старридж). Будучи одним из бессмертных существ, в 1916 году он попал в заточение к колдуну в результате оккультного ритуала и провел там 105 лет. Сбежав из плена, с помощью магических артефактов он хочет восстановить свою власть над страной грез, хаос в которой угрожает всему сущему. Актерская компания подобралась сочная: Том Старридж, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Джоэли Ричардсон и Стивен Фрай.

Позолоченный век

Премьера 24 января

Еще один исторический сериал от Джулиана Феллоуза, автора популярного "Аббатства Даунтон". Вынесенный в название позолоченный век - это США в конце 19 века, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом. Сирота без гроша за душой (Луиза Джейкобсон) отправляется в Нью-Йорк на попечение своих богатых тетушек. Она пытается освоиться в высшем обществе. Одна из тетушек на пару с племянницей рвется в элиту, конкурируя с циничной соседской четой, для которых главный девиз по жизни - "Деньги решают все".

Дом дракона

Премьера: уточняется

"Дом дракона" - еще одна фентезийная предыстория, которая ждет нас в 2022 году. Сюжет рассказывает историю, которая произошла за 200 лет до начала событий "Игры престолов" и является экранизацией романа Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". В центре сюжета окажутся герои дома Таргариенов. После смерти короля Визериса Таргариена (Падди Консидайн) в битве за право на Железный трон сцепились его наследники, среди которых был его младший брат Деймон (Мэтт Смитт), дочь Рейнира (Эмма д’Арси) и ее сводный брат Эйгон. Все это привело к междоусобице и гражданской войне под названием "Танец драконов".

Лунный рыцарь

Премьера летом 2022

Сериал о приключениях бывшего морпеха Марка Спектора (Оскар Айзек) сделал Джереми Слейтер - шоураннер «Академии Амбрелла», где супергерои представали в виде дисфункциональной семьи. А вот Спектор, он же Лунный рыцарь, страдает диссоциативным расстройством. В его расколотом сознании существует сразу несколько личностей, среди которых египетский бог Хонсу, карающий преступников, - он-то и втягивает Спектора в войну богов.

Кабинет редкостей/10 часов после полуночи

Премьера весной 2022

Испанский мастер фэнтези и триллеров Гильермо дель Торо представит мини-сериал антологию по собственным сюжетам. Серии в нем не будут связаны между собой. Каждая серия представит законченную хоррор-историю. Возможно, в этом шоу Гильермо дель Торо покажет нам экранизации историй Лавкрафта и Александра Дюма. Главную роль исполнит Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах "Гарри Поттер".