"Сестричка": 9 мая украинцам покажут трогательный фильм про войну

О чем эта картина, премьера которой состоится в 16:50 на канале "Украина", и почему ее нужно посмотреть - читайте в нашем материале.

В этом фильме зрители увидят трогательные истории о дружбе, сострадании и настоящих чувствах на фоне страшных событий Второй мировой войны.

О чем фильм "Сестричка"

Весна 1942 года. Воспитанница детского дома Варя Семченко сбегает на фронт, но ее возвращают обратно. Враг бомбит прифронтовую зону. Под осколками гибнут воспитанники детского дома, но Варя чудом остается в живых. По дороге в эвакуацию она отстает от автоколонны и, чтобы избежать угрозы ареста, берет себе имя погибшей подруги Ани. Она успешно оканчивает курсы медсестер и вместе с новой подругой Катей отправляется на фронт. Но перед этим девушки дают клятву не заводить романы на войне.

В первый же день на фронте красавица Катя влюбляется в молодого разведчика Митю. У Ани сдержать обещание также не получается - она сближается с командиром взвода разведчиков Савелием. Но девушка боится своего чувства, ведь тогда ей придется признаться во лжи.

Кадр из фильма "Сестричка"

Кто исполнил главные роли в фильме

В картине, режиссером которой стал Георгий Фероренко, снялись Дарья Гирник, Владимир Веревочкин, Александра Белоглазова, Роман Соболевский, Святослав Астрамович и другие как уже известные, так и молодые актеры.

Для Максима Самчика, например, это первый опыт работы в историческом проекте. Он признается: представить, что мог бы жить в то время, ему не сложно, ведь каждый период интересный по-своему. Но артист рад, что живет в 21 веке.

"Мой герой Митя - простой, искренний, эксцентричный, достаточно агрессивный парень. Он заводится с полуслова. Что на душе - то и говорит. Любит - скажет и обнимет, разозлится - ударит или как-то по-другому проявит свою злость. Через моего героя звучит тема любви на фронте, которая сметает все преграды", - говорит Максим.

Кадр из фильма "Сестричка"

А Дарья Гирник признается, что героиня Аня ей очень близка. И хотя поначалу артистке было непросто примерить на себя чужую жизнь, как только включалась камера, Дарья полностью вживалась в роль.

"Моя героиня сильна духом. Молодая девушка, которую не сломили события, что произошли с ней. Сострадание, доброта, любовь в ее сердце ни на минуту не переставали жить в ней. В разных ситуациях Бог давал ей возможность проявить эти качества. В ней есть тот трепетный огонек... Как говорится, что горело, то погаснет, но в моей героине если и погаснет огонь, то она восстанет, как феникс из пепла, и зажжет этот огонь снова", - отмечает молодая актриса.



"Сестричка" - это фильм о том, что нужно ценить жизнь. В этом посыл нашей истории. Ведь сотворенное однажды зло способно погубить много жизней. В сериале будет сцена, в которой Савелий поет песню "Не для меня придет весна", которую пели солдаты перед тем, как идти в бой, зная, что для них солнце уже не взойдет. К слову, ее исполнил сам артист", - говорит о картине Фероренко.

Кадр из фильма "Сестричка"