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Украинский фильм попал в топ самых страшных: напоминает "Франкенштайна"

Новина українською → Пятница 30 октября 2020 16:02
Украинский фильм попал в топ самых страшных: напоминает "Франкенштайна" Кадр из фильма "Голем"
Автор: Lite

Украинский фильм "Голем" отметили американские критики

Накануне Хеллоуина The New York Times включил фильм "Голем" украинской компании SE Film Production в свою подборку 13 самых страшных фильмов, описав картину как "необычный сверхъестественный триллер, напоминающий "Франкенштайна" и "Ведьму" Роберта Еггерса".

Фильм "Голем" израильские режиссеры Иоав и Дорон Пас снимали в 2017 году в Киеве и в 2018-м в Одессе. Главную роль исполнил 15-летний украинский актер Кирилл Черняков.

Кроме "Голема" в список самых страшных фильмов от The New York Times попали такие картины:

  • Февраль (The Blackcoat's Daughter)
  • Камера (Cam)
  • Ублюдок 2 (Creep 2)
  • Зловещие мертвецы (The Evil Dead)
  • Дом 1000 трупов (House of 1000 Corpses)
  • Приглашение (The Invitation)
  • Полтергейст (Poltergeist)
  • Девятая сессия (Session 9)
  • Химера (Splice)
  • Милая (Sweetheart)
  • Убрать из друзей (Unfriended)
  • Что бы вы сделали... (Would You Rather)

О чем фильм "Голем"

Действие картины происходит в разгар эпидемии чумы в Литве в 1673 году. Небольшой еврейский поселок живет обособленной жизнью, однако российские христиане по соседству обвиняют их в распространении болезни. Главная героиня Ханна с помощью древних заклинаний создает Голема - существо-защитника, который очень похож на ее собственного погибшего сына. Один за одним уходят из жизни враги Ханны и все, кто желал ей и ее поселку зла. Но женщина не знала, что Големом управляет гораздо более страшная сила, чем та, которая грозила до его появления.

"Зимой 2017 года я увидел киностудию в селе Нежиловичи под Киевом и понял, что это идеальная локация для исторического фильма ужасов. Я был в восторге от идеи снять там хоррор и предложил своему другу и драматургу Ариэлю Коэну написать сценарий. Летом того же года мы начали съемки", - говорит продюсер ленты Шалом Айзенбах.

Трейлер фильма "Голем"

Премьера "Голема" состоялась на крупнейшем хоррор фестивале в мире - Frightfest в Лондоне. Права на трансляцию фильма приобрели Netflix, Amazon и iTunes. Лента также была признана одним из лучших фильмов ужасов изданием Rotten Tomatoes и стриминговой платформой Netflix.

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