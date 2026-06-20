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46-річна Соломія Вітвіцька одружилася з коханим-військовим: перші кадри

09:49 20.06.2026 Сб
3 хв
Вже скоро ведуча стане мамою
aimg Наталя Крижанівська
46-річна Соломія Вітвіцька одружилася з коханим-військовим: перші кадри Соломія Вітвіцька та її обранець (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
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46-річна телеведуча Соломія Вітвіцька розсекретила радісну новину. Вона та її обранець, військовослужбовець Олексій Скитайло, офіційно стали дружиною і чоловіком.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Instagram зірки.

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Вітвіцька показала перші фото з весілля

Так, за декілька днів до цього, ведуча натякала на те, що в неї відбувся дівич-вечір. Вона збиралася з подругами, але не розкривала причину святкової вечірки.

46-річна Соломія Вітвіцька одружилася з коханим-військовим: перші кадриВітвіцька на дівич-вечорі (скриншот)

Однак вже згодом Соломія показалася з коханим. На фото можна побачити, що разом вони були у держустанові.

46-річна Соломія Вітвіцька одружилася з коханим-військовим: перші кадри
Вітвіцька та її чоловік (скриншот)

Вже 20 червня зірка нарешті оголосила, що вона та її коханий офіційно побралися. Вітвіцька опублікувала допис із кадрами з весілля, на яких подружжя демонструє парні обручки і цілується.

Підписала вона його доволі лаконічно - визначною для новоствореної родини датою.

"20.06.2026", - йдеться в публікації, яка супроводжується романтичною піснею Максима Бородіна "Якби не ти".

Що відомо про стосунки ведучої та її обранця-військового

До знайомства з Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька майже вісім років перебувала у шлюбі з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим. Подружжя одружилося 2013 рку, а вже у 2021-му повідомило про розлучення.

Що ж стосується майбутнього на той час нареченого, то телеведуча була знайома з ним ще задовго до початку їхнього роману. Вони час від часу зустрічалися у спільних компаніях та на святкуваннях друзів, однак близьке спілкування між ними зав'язалося вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На той момент Олексій, який до війни працював суддею та очолював один із районних судів на Сумщині, став на захист країни й приєднався до лав ЗСУ. Під час служби він звернувся до Соломії з проханням допомогти його підрозділу генераторами. Вітвіцька, яка займається волонтерською діяльністю ще з 2014 року та регулярно доставляла гуманітарну допомогу військовим на схід країни, одразу відгукнулася.

Саме спільна робота та постійне спілкування поступово переросли у щось більше. Згодом дружні стосунки перетворилися на романтичні. У розмовах із представниками ЗМІ ведуча неодноразово зізнавалася, що найбільше в коханому її підкорили його відповідальність, почуття гумору та вчинки.

Соломія Вітвіцька вперше після розлучення показала нового обранця: &quot;пишаюся і кохаю&quot;Соломія Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Про свої почуття пара вперше розповіла публічно на початку 2024 року. А вже через рік, 14 лютого 2025-го, Олексій зробив Соломії пропозицію руки та серця під час відпочинку в Буковелі. Телеведуча відповіла коханому "так", відкривши новий розділ своєї особистої романтичної історії.

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