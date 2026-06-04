Анастасія Пустовіт вперше показала коханого-військового: рідкісні фото пари

Зірка серіалу "Тиха Нава", акторка Анастасія Пустовіт вперше показала свого коханого Володимира Литвинова, який захищає Україну в лавах ЗСУ.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram Пустовіт.

Пустовіт показала нареченого-військового

Артистка, яка зазвичай тримає особисте життя подалі від сторонніх очей, опублікувала серію спільних фотографій, що випромінюють щирість та глибокі почуття.

На знімках Анастасія Пустовіт і її коханий постають у різних локаціях - від міських прогулянок до гірських пейзажів.

На одному з фото пара зафіксована під час прогулянки вузькою європейською вуличкою з бруківкою. Чоловік робить селфі, посміхаючись у камеру, тоді як Анастасія йде позаду, виглядаючи щасливо та розслаблено.

Інший кадр виконаний у форматі зверху вниз: закохані дивляться прямо в камеру смартфона на тлі кам’яних плит. Обоє обрали кежуал-образи та сонцезахисні окуляри, створюючи невимушену літню атмосферу.

На третьому фото пара позує в Карпатах. На фоні гірських краєвидів і хмарного неба Анастасія емоційно показує великий палець вгору, підкреслюючи гарний настрій і відпочинок разом.

Четвертий знімок показує закоханих біля відчинених дерев’яних дверей у під’їзді будинку. Вони обидва одягнені у зручний верхній одяг і кросівки, демонструючи спільний стиль та готовність до тривалих подорожей і прогулянок.

Пустовіт з нареченим (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Пустовіт звернулася до коханого у річницю стосунків

За словами акторки, їхні стосунки тривають уже п'ять років. Водночас більшу частину цього часу закоханим доводилося підтримувати почуття на відстані через війну.

"Це, здається, наша перша за всі роки річниця, яку ми зустріли разом. Цілих 5 років. Разом пів і 4,5 у війні і на відстані. Тільки ми знаємо, якою ціною нам це дається, особливо коли за основу береш любов", - написала вона.

Акторка зізналася, що попри всі труднощі вони змогли зберегти близькість і сьогодні вже вважають себе справжньою родиною.

"Ми різні з тобою і одночасно схожі. Вже точно, не побоюсь сказати, сім'я. Однозначно і в горі, і в радості", - зазначила Пустовіт.

У дописі артистка також зворушливо звернулася до коханого, наголосивши, що він залишається для неї найближчою людиною.

"Ближче тебе немає нікого. Хай так і буде. Ще багато-багато річниць", - додала вона.

"Кохаю тебе від кам'яних пляжів до прифронтових вокзалів. Нам вистачить і терпіння, і мудрості, і ніжності, і часу", - написала Пустовіт.

Пустовіт з нареченим (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

Що відомо про стосунки Пустовіт

Акторка рідко говорить про особисте життя. Відомо, що її обранець уже п’ятий рік служить у ЗСУ. Раніше в інтерв’ю РБК-Україна вона розповідала, що пара намагається підтримувати близькість попри відстань.

Закохані постійно на зв’язку - зідзвонюються та надсилають одне одному відеоповідомлення. За можливості акторка їздить до коханого, а він приїздить у короткі відпустки.

Пустовіт зізнавалася, що вважає його найближчою людиною та описує їхні стосунки як партнерство і дружбу.

Наприкінці травня 2025 року Анастасія приголомшила новиною, що вона заручена.

Не приховує вона й бажання стати мамою, але підходить до цього обережно, наголошуючи, що хоче проходити цей етап поруч із коханою людиною.

Про роботу в українському кіно, особисті переживання та можливу мобілізацію акторка також розповіла в інтерв’ю РБК-Україна LIFE.