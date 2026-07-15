"Буде рости без батька": Інна Бєлєнь назвала причину, через яку може розлучитися з чоловіком

Переможниця шоу "Холостяк" і блогерка Інна Бєлєнь відверто розповіла про труднощі, з якими стикається її родина під час війни. Вона зізналася, що вони з чоловіком неодноразово обговорювали можливий виїзд із Харкова, однак поки не можуть наважитися на цей крок.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на інтерв'ю блогерки у програмі Ксенії Щербач.

Діти ростуть без тат

Інна Бєлєнь розповіла, що після особливо сильних обстрілів вони з чоловіком намагаються жити звичайним життям і цінувати кожен спокійний день.

За її словами, найбільшу підтримку вона отримує саме від чоловіка, який допомагає їй переживати найважчі моменти.

Водночас блогерка зізналася, що часто отримує повідомлення від інших мам із закликами залишити Харків заради безпеки доньки. Проте, на її думку, таке рішення також може мати серйозні наслідки для сім'ї.

"Дуже багато мам пише: "Як можна наражати дитину на небезпеку? Виїжджайте!". Але я розумію, за статистикою, якщо ми зараз виїдемо, дитина буде рости без батька, а вірогідність того, що наш шлюб розпадеться, - 90%", - пояснила вона.

Безвихідна ситуація

Бєлєнь також додала, що не хоче позбавляти доньку щоденного спілкування з батьком і близькими. За її словами, зараз дитина дуже швидко росте, і вона не уявляє, як часто родина зможе бачитися, якщо доведеться жити в різних країнах.

"Я розумію, що дитина зараз кожен день змінюється, кожен день росте, у неї кожен день якась нова "умєлка". І я розумію: якщо ми зараз виїдемо, то як часто ми зможемо приїжджати, щоб показати її тім же бабусі з дідусем? Тому я не знаю, який вихід. Гадки не маю", - говорить Бєлєнь.

Блогерка додає, що зараз їй залишається лише сподіватися на якнайшвидше завершення війни.

"Я просто сподіваюся і молюся, що це скоро закінчиться і ми зможемо народжувати дітей, зможемо жити тут. І не плакати через те, що в Харкові загинула дитина, чи в Києві загинула дитина, чи ціла сім'я", - резюмувала Інна.

Що ще відомо про Інну Бєлєнь та її родину

Інна Бєлєнь стала відомою після перемоги у 13-му сезоні романтичного реаліті "Холостяк". Після завершення проєкту вона певний час перебувала у стосунках із головним героєм шоу Олександром Тереном, однак згодом пара повідомила про розрив.

Пізніше блогерка почала будувати стосунки з Іваном Яловенком. Пара знайома ще зі шкільних років, однак тоді між ними не було романтичних стосунків. Через багато років доля знову звела їх разом, і дружнє спілкування поступово переросло у кохання. Наприкінці 2025 року Іван освідчився Інні, а вже у лютому 2026 року закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.

Навесні 2026 року подружжя вперше стало батьками. 28 квітня Інна народила доньку, яку назвали Кірою. Блогерка не приховує, що материнство повністю змінило її життя.

У соцмережах вона регулярно ділиться моментами з донькою, відверто говорить про радощі й труднощі перших місяців після пологів та показує, як разом із чоловіком піклується про малечу.