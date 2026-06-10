З "Дуже страшного кіно" вирізали жарт про Меланію Трамп: зірка фільму розкрила деталі

Зірка комедії "Дуже страшне кіно 6" Анна Феріс розповіла про сцену, яку не включили до фільму. В одному з епізодів її героїня Сінді Кемпбелл мала пожартувати над кампанією "Be Best", яку свого часу запустила перша леді США Меланія Трамп.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки Dexerto в TikTok .

Яка сцена не потрапила в "Дуже страшне кіно 6"

У новому фільмі героїня Феріс постає в образі прихильниці консервативних поглядів. За її словами, вона хотіла зробити персонаж максимально карикатурним і навіть пропонувала сценаристам додати натяки на рух MAGA.

"Я завжди наполягала на тому, щоб Сінді стала типовою прихильницею MAGA, такою, яку можна було побачити біля "Волмарта" під час карантину, коли вона влаштовувала якийсь божевільний галас", - зазначила вона.

У вирізаній сцені Сінді сиділа в нетверезому стані у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду. У цей момент вона звернулася до себе.

"Будь найкращою, Сінді Кемпбелл. Будь найкращою", - казала вона.

Феріс про вирізану сцену з "Дуже страшного кіно" (фото: Getty Images)

Ця репліка була відсиланням до кампанії "Be Best", яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка.

Феріс дала зрозуміти, що не боялася жартувати, адже франшиза "Страшне кіно" завжди славилася провокаційним гумором.

"Що ти збираєшся робити? Будеш сердитися на Сінді? Я знімаюся у найобурливішому фільмі, що коли-небудь знімали. Я в ньому головна героїня і беру участь у реалізації цих обурливих ідей. Гадаю, я можу дозволити собі практично все", - підкреслила вона.

Що відомо про компанію Be Best

Перша леді запустила ініціативу у 2018 році. Її головною метою була підтримка добробуту дітей та підлітків, а також боротьба з кібербулінгом.

Під час презентації перша леді закликала дорослих навчати дітей відповідально користуватися соціальними мережами, поважати інших та обирати слова з розумом.

Водночас проєкт неодноразово ставав об'єктом критики через поведінку Дональда Трампа у соцмережах, який часто різко висловлювався на адресу своїх опонентів.

Після повернення до Білого дому у 2025 році Меланія пообіцяла оновити ініціативу, зосередивши її на безпеці дітей в інтернеті, боротьбі з поширенням шкідливого цифрового контенту та підтримці дітей із вразливих соціальних категорій.

Меланія Трамп (фото: Getty Images)​​​​​​​

Чим вражає "Дуже страшне кіно 6"

Нагадаємо, у червні стартував показ культової пародійної франшизи, яка висміює найпопулярніші фільми жахів і попкультуру. Повернення стрічки викликало ажіотаж - лише за перший вікенд у світовому прокаті вдалося зібрати 106 мільйонів доларів.

У центрі сюжету знову знайомі герої - Сінді (Анна Фаріс), Бренда (Регіна Голл), Шорті (Мерлон Ваянс) і Рей (Шон Ваянс), які зіштовхуються з новими абсурдними ситуаціями навколо культового маскового вбивці та сучасних хорор-трендів.