Камалія повідомила про горе в родині: на війні загинув її брат

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис зірки в Instagram.

Брат Камалії загинув на фронті

Співачка розповіла, що родина глибоко переживає втрату та завжди пишалася Сергієм.

"На фронті загинув мій двоюрідний брат - Сергій Канатніков-Прядко. Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч", - написала Камалія.

Артистка також згадала, що ще зовсім нещодавно родина збиралася разом на святкову подію і ніхто не міг уявити, що зовсім скоро їм доведеться прощатися з Сергієм назавжди.

"Ще менше року тому ми всією родиною видавали заміж його двоюрідну сестру Юлію… І ніхто не міг навіть подумати, що сьогодні будемо проводжати Сергія в останню путь", - зазначила вона.

Камалія розповіла, що її брат служив у лавах українських захисників і неодноразово отримував важкі поранення, але щоразу повертався до служби.

"Він служив. Захищав Україну. Його неодноразово витягали з поля бою пораненим, у дуже тяжкому стані. Але він відновлювався і знову повертався на фронт", - поділилася співачка.

За її словами, третє повернення на фронт стало для Сергія останнім.

У фіналі свого допису Камалія звернулася до загиблого брата зі словами прощання та вдячності, підкресливши його силу та мужність.

"Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам’ятати тебе - сильного, мужнього, справжнього. Світла пам’ять тобі. Царство Небесне", - написала артистка.

Втрату в родині співачки вже активно обговорюють у соцмережах, де користувачі висловлюють співчуття та підтримку.