ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Камалія повідомила про горе в родині: на війні загинув її брат

15:23 03.06.2026 Ср
2 хв
Під час служби на фронті він неодноразово проходив через важкі поранення, але щоразу повертався до побратимів
aimg Катерина Собкова
Камалія повідомила про горе в родині: на війні загинув її брат Камалія (фото: facebook.com/kamaliya.zahoor)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська співачка Камалія поділилася трагічною новиною - на фронті загинув її двоюрідний брат, Сергій Канатніков-Прядко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис зірки в Instagram.

Більше цікавого: Українка, яка підкорила Голлівуд, втратила брата на війні: "Пішов добровольцем"

Брат Камалії загинув на фронті

Співачка розповіла, що родина глибоко переживає втрату та завжди пишалася Сергієм.

"На фронті загинув мій двоюрідний брат - Сергій Канатніков-Прядко. Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч", - написала Камалія.

Артистка також згадала, що ще зовсім нещодавно родина збиралася разом на святкову подію і ніхто не міг уявити, що зовсім скоро їм доведеться прощатися з Сергієм назавжди.

"Ще менше року тому ми всією родиною видавали заміж його двоюрідну сестру Юлію… І ніхто не міг навіть подумати, що сьогодні будемо проводжати Сергія в останню путь", - зазначила вона.

Камалія розповіла, що її брат служив у лавах українських захисників і неодноразово отримував важкі поранення, але щоразу повертався до служби.

"Він служив. Захищав Україну. Його неодноразово витягали з поля бою пораненим, у дуже тяжкому стані. Але він відновлювався і знову повертався на фронт", - поділилася співачка.

За її словами, третє повернення на фронт стало для Сергія останнім.

У фіналі свого допису Камалія звернулася до загиблого брата зі словами прощання та вдячності, підкресливши його силу та мужність.

"Сергію, наш рідний, нам боляче до крику. Ми завжди будемо пам’ятати тебе - сильного, мужнього, справжнього. Світла пам’ять тобі. Царство Небесне", - написала артистка.

Втрату в родині співачки вже активно обговорюють у соцмережах, де користувачі висловлюють співчуття та підтримку.

Ще більше цікавого:

РФ зруйнувала сімейний бізнес родини Камалії

Колишній Камалії зізнався, чому не хоче український паспорт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Камалія Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта