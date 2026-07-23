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"Кайфую, що один". Дмитро Коляденко пояснив, чому досі не знайшов кохання

17:52 23.07.2026 Чт
2 хв
Хореограф і телеведучий поділився новими подробицями особистого життя
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Кайфую, що один". Дмитро Коляденко пояснив, чому досі не знайшов кохання Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)
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55-річний Дмитро Коляденко розповів про ставлення до самотності. Артист зізнався, чому досі не знайшов кохання та чи відкритий до побачень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його коментар проєкту "Тур зірками".

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Що сказав Дмитро Коляденко про особисте життя

За словами артиста, останнім часом його ставлення до самотності змінилося. Якщо раніше він гостро переживав через відсутність стосунків, то тепер навчився отримувати задоволення від життя наодинці.

"Нічого не змінилося, але я вже не психую, я вже не чекаю. Я розслабився і думаю: "Коляденко, тобі одному круто, займайся професією", - сказав він.

Водночас головним пріоритетом для нього залишається творчість. Дмитро зазначив, що зараз повністю занурений у роботу.

"Я зрозумів, що мені одному дуже прикольно, дуже. Кайфую, що я один. Але я дуже хотів би стосунки", - зізнався він.

&quot;Кайфую, що один&quot;. Дмитро Коляденко пояснив, чому досі не знайшов кохання Коляденко про особисте життя (скриншот)

Попри це, артист не закривається від знайомств. Він зауважив, що зустріти його можна у супермаркеті та на вулиці.

Коляденко дав зрозуміти, що на побачення не ходив дуже давно. Він пояснив, чому йому непросто знайти нову кохану.

"Після Олени і Ірини (Білик - ред) мені дуже важко знайти свою половинку, тому я не сильно парюся з цього приводу. Але так щоб я закохався - ті люди, дівчата зайняті. А кому я подобаюсь - вони мені не дуже подобаються", - поділився Дмитро.

"Я ще не зустрів ту людину, котра мені сподобається. А ще я думаю, що я вже старий. Мені вже 55 років, ну куди вже на побачення? Але я піду. Я все чекаю", - додав він.

"Я хочу онука"

Крім того, Коляденко зізнався, що не проти вже стати дідусем. Втім, його син Пилип поки з цим не поспішає.

"Пилипе, хочу бути дідусем, хочу онука. Ми вже придумали, як його будуть звати. А він каже: "Ну, батько, дай я попрацюю на себе".Ми його зробили у 20 років. Йому зараз 33, і він щось не поспішає. Ну добре, я чекаю, я дочекаюсь", - поділився артист.

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