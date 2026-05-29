Леся Нікітюк розкрила, яким бачить весілля з нареченим-військовим (відео)

Леся Нікітюк поділилася подробицями майбутнього весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Вона розповіла, про яке святкування вони мріють, а також висловилася про різницю у віці та стосунки з мамою коханого.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки Катерині Осадчій в Instagram .

Що Нікітюк сказала про майбутнє весілля

Пара, яка заручилася у січні 2025 року, мріє не про скромний розпис, а про велике святкування у колі близьких та друзів.

"Ми могли б піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує. У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів годинки попрацюють у мене на весіллі. Можна й без конверта тоді прийти вже”, - з гумором розповіла вона.

Крім цього, ведуча назвала артиста, про виступ якого мріє на святі.

"Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко", - жартома сказала вона.

Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стосунки зі свекрухою та різниця у віці з нареченим

Не оминула Леся і тему стосунків з мамою коханого. Вона дала зрозуміти, що між ними склалися теплі взаємини.

"Мені завжди казали, що в мене холодні руки, то свекруха буде добра. Так воно і є", - поділилася вона.

Нікітюк висловилася про різницю у віці з нареченим. Вона старша за Бабчука на вісім років, однак у їхніх родинах подібні союзи - не рідкість.

"Бабця була за діда старша на рік, мама старша за тата на два, мама Діми теж на декілька років, а ми вже це подвоїли... І мені дуже хотілося, щоб високий був, вищий", - сказала вона.



Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука

Пара розсекретила роман восени 2024 року. У січні наступного року вони заручилися, а згодом у них народився син Орест.

Свою вагітність ведуча ретельно приховувала. Вона тривалий час носила оверсайз речі, щоб приховати животик.

Як відомо, народила зірка 15 червня 2025 року, а охрестили хлопчика в листопаді в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Цьогоріч Леся вперше розкрила, як познайомилася з коханим. Вирішальну роль у цій історії зіграв знайомий військовий медик, який і "звів" пару.