Леся Нікітюк розкрила, яким бачить весілля з нареченим-військовим (відео)

15:03 29.05.2026 Пт
2 хв
На майбутнє святкування ведуча мріє запросити легендарного артиста
aimg Сюзанна Аль Маріді
Леся Нікітюк розкрила, яким бачить весілля з нареченим-військовим (відео) Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)
Леся Нікітюк поділилася подробицями майбутнього весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Вона розповіла, про яке святкування вони мріють, а також висловилася про різницю у віці та стосунки з мамою коханого.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки Катерині Осадчій в Instagram.

Що Нікітюк сказала про майбутнє весілля

Пара, яка заручилася у січні 2025 року, мріє не про скромний розпис, а про велике святкування у колі близьких та друзів.

"Ми могли б піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує. У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів годинки попрацюють у мене на весіллі. Можна й без конверта тоді прийти вже”, - з гумором розповіла вона.

Крім цього, ведуча назвала артиста, про виступ якого мріє на святі.

"Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко", - жартома сказала вона.

Леся Нікітюк розкрила, яким бачить весілля з нареченим-військовим (відео) Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стосунки зі свекрухою та різниця у віці з нареченим

Не оминула Леся і тему стосунків з мамою коханого. Вона дала зрозуміти, що між ними склалися теплі взаємини.

"Мені завжди казали, що в мене холодні руки, то свекруха буде добра. Так воно і є", - поділилася вона.

Нікітюк висловилася про різницю у віці з нареченим. Вона старша за Бабчука на вісім років, однак у їхніх родинах подібні союзи - не рідкість.

"Бабця була за діда старша на рік, мама старша за тата на два, мама Діми теж на декілька років, а ми вже це подвоїли... І мені дуже хотілося, щоб високий був, вищий", - сказала вона.


Що відомо про стосунки Нікітюк та Бабчука

Пара розсекретила роман восени 2024 року. У січні наступного року вони заручилися, а згодом у них народився син Орест.

Свою вагітність ведуча ретельно приховувала. Вона тривалий час носила оверсайз речі, щоб приховати животик.

Як відомо, народила зірка 15 червня 2025 року, а охрестили хлопчика в листопаді в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Цьогоріч Леся вперше розкрила, як познайомилася з коханим. Вирішальну роль у цій історії зіграв знайомий військовий медик, який і "звів" пару.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
