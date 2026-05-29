"Поза кампусом": яким буде 2 сезон та хто з акторів не повернеться

19:53 29.05.2026 Пт
3 хв
Хітовий серіал зосередиться на одній з найулюбленіших пар глядачів, проте один герой свою історію не продовжить
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Поза кампусом": яким буде 2 сезон та хто з акторів не повернеться "Поза кампусом" 2 сезон (колаж: РБК-Україна)
Серіал "Поза кампусом" (Off Campus) від Amazon Prime Video офіційно продовжили на другий сезон ще до прем'єри першого. У нових серіях на глядачів чекає розвиток кохання Діна та Еллі, а також розширення всесвіту історії.

РБК-Україна розповідає, що відомо про 2 сезон та коли варто чекати на прем'єру.

Що відомо про 2 сезон серіалу "Поза кампус"

Творці проєкту підтвердили, що центральна романтична лінія зміниться, але герої першого сезону залишаться частиною історії.

У нещодавньому дописі в Instagram вони опублікували коротке відео та фото, на яких головні актори постають разом.

Судячи з кадрів та заяв, сюжет нових серій зосередиться на стосунках Еллі Гейз (Міка Абдалла ) та Діна Ді Лаурентіса (Стівен Келін).

Елла Брайт, яка грає Ханну Веллс, та Бельмонт Камелі в ролі Гарретта Грема також повернуться у 2 сезоні. За словами шоуранерки Лорі Леві, вони дуже присутні у серіалі й залишаться важливою частиною спільноти героїв.

"Одна пара уклала угоду. Наступна веде рахунок. Від Гарретта та Ханни до Діна та Еллі - історія кохання "Поза кампусом" продовжується у 2 сезоні", - підписали ефектні кадри творці.


Хто не повернеться у другому сезоні

У нових серіалах не з'явиться актор Джош Х'юстон. Він зіграв музиканта Джастіна Кола, який був романтичним захопленням Ханни.

За сюжетом книг, по яким знімають серіал, у героя у майбутньому мали б бути романтичні стосунки з дівчиною на ім'я Стелла. У наступному сезоні творці не планують розвивати цю історію, але не виключають повернення актора у майбутньому.

Водночас у 2 сезоні з'являться нові герої. Серед них - театральна постановниця Скарлет, яку зіграє Філіппа Су, та Грейс Айверс (Індія Фаулер) - майбутня кохана Джона Логана (Антоніо Чіпріано).

Очікується, що 2 сезон вийде не раніше 2027 року.

Успіх "Поза кампусом"

Перший сезон вийшов 13 травня 2026 року на платформі Prime Video. Він складається з 8 серій і розповідає про життя групи студентів університету Брайар, їхні романтичні стосунки, дружбу та пошуки себе.

В основу сюжету лягли бестселери канадської письменниці Ель Кеннеді - "Угода", "Помилка", "The Score", "The Goal" та "The Legacy".

За перші 12 днів після прем'єри серіал зібрав 36 мільйонів глядачів, посівши третє місце в рейтингу платформи. Особливо успішним він виявився серед аудиторії жінок віком від 18 до 34 років.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунт Off Campus, Deadline, Variety.

