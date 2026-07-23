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Шалена кількість переглядів за добу: трейлер нових "Месників" побив історичний рекорд Disney

16:27 23.07.2026 Чт
2 хв
Лише за перші 24 години тизер переглянули понад 503 мільйони разів
aimg Наталя Крижанівська
Шалена кількість переглядів за добу: трейлер нових "Месників" побив історичний рекорд Disney Кадри з нових "Месників" (колаж: РБК-Україна)
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Новий трейлер "Месників" за перші 24 години зібрав понад пів мільярда переглядів. Такий результат дозволив йому встановити абсолютний рекорд Disney та підтвердив величезний інтерес глядачів до майбутньої супергеройської прем’єри.

Детальніше про це розповість РБК-Україна з посиланням на Variety.

Більше цікавого: Кріс Еванс повернувся, а Роберт Дауні-молодший став лиходієм - вийшов перший трейлер "Месників"

Понад 503 мільйони переглядів

Перший офіційний трейлер фільму "Месники: Судний день" за добу подивилися 503 мільйони разів. Це зробило його найпопулярнішим трейлером за всю історію Disney.

Попереднім рекордсменом студії був "Дедпул і Росомаха". Його тизер, показаний під час "Супербоулу" ще 2024 року, за перші 24 години набрав 365 мільйонів переглядів.

У загальному рейтингу найуспішніших запусків трейлерів "Судний день" посів друге місце. Обійти його вдалося лише "Людині-павуку: Новий день" - трейлер цього фільму за першу добу зібрав 719 мільйонів переглядів.

Чому всі чекають на нових "Месників"

Marvel почала готувати глядачів до масштабної прем’єри ще наприкінці минулого року, коли випустила одразу чотири тизери. Повноцінний трейлер представили 20 липня, напередодні великої презентації Marvel на "Comic-Con".

Прем’єра "Месників: Судний день" запланована на 18 грудня. Фільм стане 39-ю стрічкою кіновсесвіту Marvel і першим масштабним командним проєктом про супергероїв після "Месників: Завершення" 2019 року.

У новій частині глядачі побачать героїв Marvel та "Людей Ікс". До своїх ролей повернулися Кріс Гемсворт, Кріс Еванс, Пол Радд, Летиція Райт і Патрік Стюарт. Головним антагоністом історії стане Доктор Дум, якого зіграє Роберт Дауні-молодший.

Інтерес до фільму вже позначився і на попередньому продажі квитків. За перший день Disney заробила на них 16,5 мільйона доларів. Очікується, що "Месники: Судний день" стане одним із найгучніших кінорелізів року.

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