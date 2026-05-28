"Такі люди нам не потрібні". Білан-Ращук пригадала, як її вигнали з театру Лесі Українки

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук пригадала, як у 2013 році втратила роботу в тоді ще театрі російської драми імені Лесі Українки. Причиною конфлікту стала патріотична позиція під час Майдану - вона перейшла на українську мову та почала приходити у вишиванці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Чому Білан-Ращук звільнили з театру

За словами акторки, тоді їй боліло те, що під час подій Майдану більшість театрів у Києві припинили роботу, а театр російської драми продовжував показувати вистави.

"Мені так тяжко було бачити, що всі театри закриваються, метро вже закрите, транспорт не ходить, а театр російської драми працює і грають вистави. От уявіть собі: театр Лесі Українки в центрі Києва, вибухи ми чуємо прямо на сцені, тому що там поруч все. А ми граємо комедію", - розповіла вона.

Білан-Ращук зауважила, що на сцені тоді працювало 45 людей, а в залі було 20. У такому випадку виставу мали б скасувати.

"Є закон: якщо в залі сидить менше глядачів, ніж на сцені артистів, вистава скасовується", - пригадала вона.

Білан-Ращук про скандальне звільнення з театру (фото: РБК-Україна)

За словами акторки, на той момент художнім керівником театру був Михайло Резнікович, який належав до "Партії Регіонів". Він принципово наполягав на тому, щоб театр працював попри події в країні.

Тоді акторка проявила патріотичну позицію, що зрештою не сподобалося керівництву.

"Я почала приходити в театр у вишиванці, говорити "Слава Україні", почала переходити на українську мову. А там достатньо було людей, які почали доносити цю інформацію керівництву", - пригадала вона.

Після цього з Вікторією провели "неприємну розмову", яка зрештою привела до звільнення.

"Він сказав, що в нього до мене як до актриси немає питань, але "это личное". Кажу: "Що у нас з вами лічного? Я до вас каву в кабінет пити не ходжу". Він відповів: "Такие люди нам в театре не нужны". Ну і все, мене прибрали", - розповіла вона.

Вона зізналася, що звільнення стало для неї болючим ударом, адже театр був її мрією ще з часів роботи у Дніпрі.

"Дуже боляче. Я любила цей театр, там в мене було кохання", - сказала вона.

Після початку повномасштабної акторам вдалося добитися змін в театрі.

"Ми продовжували боротися за те, що театр не має права мати назву імені російської драми. Театр повинен грати тільки українською мовою. Зараз це Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Нарешті Леся Українка заспокоїться, що її іменем не називається російський театр", - додала вона.

