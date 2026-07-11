"Я вірю": режисер Лукіч відповів, скільки потужних фільмів Україна здатна "видавати" щороку

Український режисер Антоніо Лукіч переконаний, що в Україні можна щороку створювати кілька десятків якісних фільмів. Однак, для цього вкрай необхідна стабільна підтримка держави.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на інтерв'ю кінорежисера для " Укрінформу ".

Потенціал українського кінематографу

На думку кінорежисера, в Україні достатньо талановитих авторів, які здатні створювати сильне та самобутнє кіно. Однак для цього потрібна системна підтримка держави.

"Я вірю в те, що в нас є до 10–20, можливо, авторів, які, я думаю, могли би зняти щось оригінальне. Я прямо вірю в двадцятку сильних фільмів з України щороку. За безумовної підтримки держави", - зазначив режисер.

Як приклад Лукіч навів державну програму "Тисячовесна", яка передбачає фінансування українських культурних проєктів.

"Кожен знятий фільм - подвиг"

Режисер наголосив, що створення кіно вимагає величезних зусиль, а завершити роботу над стрічкою й довести її до глядача ще складніше.

"Кожен знятий фільм - це подвиг однієї людини чи цілої групи людей. Це я кажу як людина, яка зняла два фільми. Це дуже складно", - підсумував він.

Що відомо про режисера

Антоніо Лукіч - український режисер і сценарист із Ужгорода. Він народився 1992 року та закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Лукіч відомий своїм поєднанням драматичних історій із тонким гумором. У своїх роботах він часто порушує теми сімейних стосунків, пошуку себе та людських переживань.

Антоніо Лукіч (фото: instagram.com/antoniolukich)

Наразі режисер має дві повнометражні стрічки, які здобули успіх в Україні та за кордоном:

"Мої думки тихі" (2019) - дебютний фільм про молодого звукорежисера та його маму. Стрічка отримала спеціальну відзнаку журі на кінофестивалі в Карлових Варах і стала лауреатом премії "Золота дзиґа".

"Люксембург, Люксембург" (2022) - трагікомедія, у якій головні ролі виконали брати Аміл і Раміл Насірови з гурту "Курган і Agregat". Фільм показали в конкурсній програмі "Горизонти" Венеційського кінофестивалю, а в українському прокаті він став одним із найуспішніших.

"Дівчина, що кричить" - новий міжнародний проєкт, який зараз перебуває у розробці. Це історія українки, яка після початку повномасштабної війни опиняється в Ірландії. Нещодавно стрічку презентували на кіноринку фестивалю в Карлових Варах.

Крім повнометражного кіно, Лукіч працював над серіалами "Секс, інста і ЗНО" та "Королі палат". Також він є членом Європейської кіноакадемії.