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"Замовкни". Переможниця "Євробачення-2026" рознесла Кіркорова та його прихильників

19:14 04.06.2026 Чт
2 хв
Співачка спростувала причетність путініста до своєї перемоги на пісенному конкурсі
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Замовкни". Переможниця "Євробачення-2026" рознесла Кіркорова та його прихильників DARA спростувала заяву Кіркорова про "його перемогу" на "Євробаченні" (колаж: РБК-Україна)
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Переможниця "Євробачення-2026" DARA, яка представляла Болгарію, відреагувала на заяви Філіпа Кіркорова про нібито його "перемогу" на пісенному конкурсі у Відні. Вона зруйнувала брехню артиста та різко відповіла його прихильникам.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарі під дописом путініста в Instagram.

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Кіркоров заявив про "перемогу" на "Євробаченні-2026"

Артист опублікував допис, у якому заявив, що нібито виграв пісенний конкурс. Цю промову він супроводив зображенням троянського коня зі своїм обличчям.

"Болгарія - батьківщина мого батька. Саме зараз, у день народження тата, я вирішив закрити для себе гештальт "Євробачення". Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс", - заявив він.

Також він зазначив, що нібито мав зустріч з гендиректором болгарського мовника Емілом Кошлуковим і знайшов інвестора, який профінансував участь Болгарії в конкурсі.

Крім того, він заявив про причетність заснованої ним 22 роки тому продюсерської компанії Dream Team, яка начебто "підготувала співачку до виступу".

Кіркоров про перемогу Болгарії на "Євробаченні" (фото: instagram.com/fkirkorov)

Як відреагувала DARA

Переможниця конкурсу спростувала слова російського виконавця про його причетність до створення її пісні "Bangaranga". Водночас подякувала "за моральну підтримку".

"З усією повагою, але "Bangaranga" була написана у 2023 році в Софійському пісенному таборі", - наголосила вона.

У коментарі вона вказала тих, хто працював над виступом.

&quot;Замовкни&quot;. Переможниця &quot;Євробачення-2026&quot; рознесла Кіркорова та його прихильників DARA відповіла на заяви Кіркорова про "Євробачення-2026" (скриншот)

Після цього в коментарях з'явилися росіяни, які почали вимагати від артистки вдячності, бо її успіх нібито пов'язаний з Кіркоровим. На такі закиди вона відреагувала лаконічною фразою.

"Замовкни", - написала вона одному з користувачів.

&quot;Замовкни&quot;. Переможниця &quot;Євробачення-2026&quot; рознесла Кіркорова та його прихильниківDARA про перемогу на "Євробаченні-2026" (скриншот)

Як DARA опинилася у центрі скандалу через Кіркорова

Нагадаємо, перемогу Болгарії принесла композиція "Bangaranga", над якою працював грецький композитор Дімітріс Контопулос, відомий співпрацею з російським артистом.

На тлі цього в мережі почали поширюватися заяви про нібито участь "Dream Team Кіркорова" у підготовці номера. Сам співак після тріумфу DARA почав "примазуватися" до успіху.

Втім, згодом голова болгарської делегації на "Євробаченні" розкрив список команди, яка працювала над номером переможниці. Імені путініста у ньому не виявилося.

Натомість там були присутні українці. Вони займалися візуальними ефектами для номеру DARA.

Більше про "Євробачення-2026" та виступ України дивіться у відео.

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