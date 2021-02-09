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45-летняя Ева Лонгория в соблазнительном платье-рубашке восхитила точеной фигурой

Новина українською → США, Вторник 09 февраля 2021 20:19
45-летняя Ева Лонгория в соблазнительном платье-рубашке восхитила точеной фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория показала новый стильный образ, который подчеркнул ее точеную фигуру.

Новое фото актриса запостила в своем блоге сети Іnstagram.

45-летняя актриса примерила стильное белое платье-рубашку, дополненное переплетом на талии, пышными рукавами и откровенным разрезом по ноге. К ним Еве подобрали серебристые босоножки на высоких каблуках, а также изысканные украшения. За прическу отвечал Кен Павс, который создает образы для многих звезд, включая Викторию Бекхэм. А макияж сделала Элан Бонджорно, которая известна своим умением в "омолаживающем" мейк-апе.

45-летняя Ева Лонгория в соблазнительном платье-рубашке восхитила точеной фигурой
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева Лонгория выложила пост у себя в блоге и тут же получила массу комплиментов. Фанаты отметили стройные ноги, тонкую талию, а также вечно цветущую красоту Лонгории, которая уже много лет вдохновляет их на эксперименты со стилем.

"Красота", "Белый лебедь", "Элегантна", "Ты такая одна", "Это платье!", "Просто вау", "Дива", "Удивительная", "Нереальная", "Какая же ты красивая", - пишут ей под постом фолловеры.

К слову, ранее умение носить белое платье-рубашку демонстрировала еще одна знаменитость - 51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес.

Напомним, сейчас в сети обсуждают возможную измену Лопес Алекса Родригеса.

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