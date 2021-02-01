46-летняя Виктория Бекхэм покорила стройной фигурой в мини-платье

Виктория Бекхэм обожает первой примерять вещи из собственной коллекции. Причем это касается как вечерних роскошных нарядов в пол, так и дерзких кожаных брюк или мини-платьев. Последнее из них жена Дэвида Бекхэма продемонстрировала несколько часов назад.

46-летняя икона стиля надела черное платье-гольф, облегающее ее роскошную фигуру. Дополнили образ туфли на каблуках, как всегда - контрастного ярко-зеленого цвета. Макияж с бронзово-коричневыми тенями на веках и блестящими губами подчеркнул сияющую кожу многодетной мамы, а прическа с собранными волосами добавила образу дерзкую нотку.

Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Уютное воскресенье в новой коллекции. Вы знаете, я люблю каблуки, но я уверена: оно будет смотреться супер даже со слиперами", - написала Виктория. "Как ты можешь выглядеть красивой в какой угодно вещи?", "Любовь", "Прекрасна всегда", "Королева", "Удивительная женщина", "Просто это будет чуть менее идеально и более реально… Я думаю купить его", - пишут фолловеры.

К слову, ранее они всегда возмущались дороговизной одежды Виктории. А недавно в сети всплыла информация, что за последние 7 лет бренд потерпел убытки в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. Это объясняется не только пандемией, которая нанесла решающий удар по бизнесу Бекхэмов весной, вынудив супругов брать огромный кредит. Многие модные критики уверены, что одежда Виктории не соответствует потребностям широкой аудитории, словно Виктория шьет ее для себя и своего типа фигуры.

Ранее Виктория хвасталась первой обложкой взрослого сына.