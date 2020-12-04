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46-летняя Виктория Бекхэм восхитила спортивной фигурой в стильном образе для тренировок

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 16:31
46-летняя Виктория Бекхэм восхитила спортивной фигурой в стильном образе для тренировок Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм обожает спорт. По словам 46-летней знаменитости, каждое ее утро начинается с того, что она отправляется на пробежку, тренировку или растяжку. Такой распорядок дня помогает ей оставаться бодрой и успеть уделить время себе, пока не проснутся муж и дети.

Для своего бренда признанная икона стиля регулярно разрабатывает линии одежды и обуви, которые явно только добавляют мотивации многодетной маме. Не так давно она представила обновленную линию спортивной одежды, созданную в коллаборации со всемирно известной маркой Reebok - Reebok x Victoria Beckham. Своих фаворитов из новой коллекции Виктория уже выделила.

46-летняя Виктория Бекхэм восхитила спортивной фигурой в стильном образе для тренировок

Новое фото Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На новом фото в своем блоге она предстала в черных облегающих легинсах, а также толстовка с высоким воротом с ярко-желтым принтом. Дополнили лук активной звезды черная бейсболка, а также белые кроссовки. Виктория в кадре высоко подняла ногу, как бы завязывая шнурки, и вновь показала свою безупречную растяжку.

"Готова отправляться в некоторых из моих любимых вещей из последней коллекции #ReebokxVictoriaBeckham. Мне нравятся небольшие обновления некоторых наших классических вещей, например, желтый цвет на толстовке с воротником-хомутом. Особая благодарность моему партнеру по тренировкам и фотографу по совместительству @davidbeckham за фотографию!», - подписала снимок звезда.

Ранее мы писали, что Виктория показала отличный образ для праздничных дней.

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