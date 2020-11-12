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47-летняя Хайди Клум восхитила пышной грудью в платье с самым смелым декольте

Новина українською → Четверг 12 ноября 2020 22:32
47-летняя Хайди Клум восхитила пышной грудью в платье с самым смелым декольте Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Модель может позволить себе необычные образы

Хайди Клум всегда была склонна демонстрировать свое тело на публике. А после того как 47-летняя звезда вышла замуж за 31-летнего Тома Каулитца, образы ее стали еще более смелыми и вызывающими. Своим внешним видом супермодель словно напоминает, что возраст – не помеха, чтобы выглядеть роскошно. А также, что нет смысла скрывать эту красоту. Новое тому доказательство появилось на странице знаменитости несколько часов назад.

47-летняя Хайди Клум восхитила пышной грудью в платье с самым смелым декольте47-летняя Хайди Клум восхитила пышной грудью в платье с самым смелым декольтеХайди в необычном наряде (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди красуется на снимках в образе от Manfred Thierry Mugler. Винтажное платье 1998-го года выполнено в духе великого мастера эпатажа и отличается сразу несколькими выразительными деталями. Высокий разрез на бедре, который оголил стройные бесконечные ноги немецкой супермодели, а также декольте, которое если не полностью оголило грудь манекенщицы и телеведущей, то уж точно показало большую ее часть. Впрочем, свои формы Хайди никогда не пыталась скрыть. Во время круиза в свадебном путешествии звезда несколько раз представала перед фанатами топлес.

Роскошный образ для вечера Клум дополнили изысканные босоножки на шпильке. Не обошлось и без безупречного макияжа, а также укладки от лучших мастеров. Выглядела жена Тома Каулитца просто сногсшибательно. Она постаралась по максимуму продемонстрировать свой лук в сети Instagram, выложив несколько фото и видео с подготовки образа.

Напомним, ранее модель похвасталась идеальным телом в красном комбинезоне из латекса.

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