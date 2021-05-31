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47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

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Испания, Понедельник 31 мая 2021 20:18
47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Lite

Пенелопа Крус снялась для известного глянцевого журнала InStyle España. В новом номере 47-летняя актриса примерида стильные и соблазнительные образы, которые подчеркнули ее отличную форму.

Снимки жена Хавьера Бардема показала в своем блоге.

Пенелопа позирует в черном причудливом дизайнерском платье с вырезами, а также ярко-красном боди, дополненном юбкой с металлическими деталями и пластиковыми кругами. Оба наряда продемонстрировали, что Пенелопа по-прежнему стройна и невероятно красива.

47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платьеПенелопа Крус в новой съемке (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Пост популярной по всему миру актрисы собрал массу лайков и восхищенных комментариев.

"Огонь", "Удивительная", "Вау, восхитительная", "Ох, самая лучшая", "Ты просто невероятная", "Красный - просто супер", "Ты выглядишь потрясающе и невероятно привлекательно!", "Я влюблен", "Моя любимая навсегда", - пишут ей фолловеры.

Ранее актриса показала, какую стрижку стоит сделать в этом сезоне.

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