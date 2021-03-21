5 советов, которые помогут вам найти свой стиль в одежде
Умение хорошо одеваться - это искусство. При этом выглядеть стильно - не значит надевать вещи со страниц модных журналов. Важно то, как вы их подбираете, носите и сочетаете. Стилист Ксения Господинова рассказала, как найти свой стиль в одежде, который будет соответствовать вашему характеру.
Советами, которые помогут вам лучше понять себя и подобрать себе гардероб, модный эксперт поделилась в Instagram.
Как найти свой стиль:
Проанализируйте образ жизни.
Проанализируйте, где чаще всего вы бываете, так вы сможете понять, что нужно изменить в вашем гардеробе. Если большую часть своего времени вы проводите в офисе, то покупка очередного спортивного костюма вам не понадобится.
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Определите тип фигуры.
Нужно понять, к какому типу относится ваша фигура. Их всего пять: прямоугольная, V-образная, грушевидная, песочные часы и O-образная, исходя из этого, вы сможете подобрать вещи, которые будут подчёркивать ваши достоинства и скрывать недостатки.
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Будьте смелой.
Найти свой стиль — дело не из легких, нужно постоянно экспериментировать. Сочетайте вещи, которые вам кажутся неуместными, надевайте то, что раньше боялись, так вы сможете понять, что вам подходит, а что лучше не надевать.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
Следите за модой.
Следить - не значит следовать. Подписывайтесь на журналы и блоги. С их помощью вы сможете собрать капсульный и базовый гардероб, создавать модные образы, получать ссылки на актуальные вещи.
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Сочетайте вещи правильно.
Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при создании модного лука:
1. Плотные ткани нужно надевать поверх остальных.
2. В одном образе не должно быть более 3-х цветов.
3. Приобретите несколько вещей, которые станут базовыми для большинства образов.
4. Определите свой цветотип и при создании образов подбирайте цвета, которые соответствуют ему.
Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀
Напомним, известный дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2021 и дал советы модницам.