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5 советов, которые помогут вам найти свой стиль в одежде

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 14:08
5 советов, которые помогут вам найти свой стиль в одежде Иллюстративное фото (unsplash.com)
Автор: Lite

Умение хорошо одеваться - это искусство. При этом выглядеть стильно - не значит надевать вещи со страниц модных журналов. Важно то, как вы их подбираете, носите и сочетаете. Стилист Ксения Господинова рассказала, как найти свой стиль в одежде, который будет соответствовать вашему характеру.

Советами, которые помогут вам лучше понять себя и подобрать себе гардероб, модный эксперт поделилась в Instagram.

Как найти свой стиль:

Проанализируйте образ жизни.

Проанализируйте, где чаще всего вы бываете, так вы сможете понять, что нужно изменить в вашем гардеробе. Если большую часть своего времени вы проводите в офисе, то покупка очередного спортивного костюма вам не понадобится.

Определите тип фигуры.

Нужно понять, к какому типу относится ваша фигура. Их всего пять: прямоугольная, V-образная, грушевидная, песочные часы и O-образная, исходя из этого, вы сможете подобрать вещи, которые будут подчёркивать ваши достоинства и скрывать недостатки.

Будьте смелой.

Найти свой стиль — дело не из легких, нужно постоянно экспериментировать. Сочетайте вещи, которые вам кажутся неуместными, надевайте то, что раньше боялись, так вы сможете понять, что вам подходит, а что лучше не надевать.

5 советов, которые помогут вам найти свой стиль в одежде
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Следите за модой.

Следить - не значит следовать. Подписывайтесь на журналы и блоги. С их помощью вы сможете собрать капсульный и базовый гардероб, создавать модные образы, получать ссылки на актуальные вещи.

Сочетайте вещи правильно.

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при создании модного лука:

1. Плотные ткани нужно надевать поверх остальных.

2. В одном образе не должно быть более 3-х цветов.

3. Приобретите несколько вещей, которые станут базовыми для большинства образов.

4. Определите свой цветотип и при создании образов подбирайте цвета, которые соответствуют ему.

5 советов, которые помогут вам найти свой стиль в одежде
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, известный дизайнер Андре Тан назвал главные тренды весны 2021 и дал советы модницам.

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