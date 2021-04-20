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50-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-юбке и свитшоте восхитила спортивной фигурой

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 16:27
50-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-юбке и свитшоте восхитила спортивной фигурой Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: Lite

Наоми Кэмпбелл представила новую коллекцию одежды из переработанного и органического хлопка Pangaia. В промо супермодель восхитила своей фигурой и молодым внешним видом.

Фото появились на странице модели в сети.

Свитшоты и спортивные штаны Pangaia, сделанные из переработанного и органического хлопка, уже давно полюбились поклонникам за комфорт и уют. Изюминка моделей - напечатанные на них слова-лозунг: "Для меня важны стиль и экологичность". Эти маленькие текстовые послания стали невероятно популярными, и компания запустила новую капсулу, в которую вошли худи, футболки и спортивные штаны с новым описанием: "Принт создается путем преобразования выбросов углерода в Air-Ink". Air-Ink - специальные чернила для трафаретной печати, благодаря которым снижается выброс CO2.

50-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-юбке и свитшоте восхитила спортивной фигурой50-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-юбке и свитшоте восхитила спортивной фигуройНаоми в новом наряде (фото: instagram.com/naomi)

Ноами в промо позирует в мини-юбке и свитшоте из новой коллекции, а также белом костюме. Наряды подчеркнули, что супермодель выглядит все так же, как и на пике своей карьеры. Стройная фигура, над которой Наоми трудится в спортзале, просто покорила сеть. "Королева", "Лучшая", "Восхитительная", "Королева", - не могут налюбоваться фанаты.

Ранее Наоми блистала на показе Fendi, наряду с Кейт Мосс и Деми Мур.

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