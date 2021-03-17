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54-летняя Сальма Хайек в стильном платье-рубашке восхитила цветущим внешним видом

Новина українською → США, Среда 17 марта 2021 20:49
54-летняя Сальма Хайек в стильном платье-рубашке восхитила цветущим внешним видом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала новую серию фото, на которых выглядит очень молодо. 54-летняя звезда в который раз восхитила поклонников своим вечно цветущим внешним видом.

Фото она поделилась в своем блоге.

Сальма позирует в стильном трехцветном платье-рубашке, которое отлично подходит к ее цветотипу. Зеленый абстрактный рисунок хорошо сочетается с оттенком глаз, кожи, делая вид свежим и отдохнувшим. В дополнение к нему Хайек надела несколько колец с зелеными камнями, а также браслет. Волосы она распустила, а макияж сделала ярким и красочным.

54-летняя Сальма Хайек в стильном платье-рубашке восхитила цветущим внешним видом54-летняя Сальма Хайек в стильном платье-рубашке восхитила цветущим внешним видомСальма Хайек в новой съемке (фото: instagram.com/salmahayek)

Съемка задумана необычная: актриса позирует посреди импровизированного сада, с пакетом овощей. Руки и ноги звезды "испачканы" земле. Она пробует на вкус красный перец, который придал фотосессии жгучую нотку.

Фотосессия была приурочена к новой акции, в которой приняла участие знойная актриса. В подписи она все объяснила: "Самый вкусный фрукт или овощ - это тот, который вы сажаете сами или с семьей. Каждый должен иметь возможность выращивать себе еду. Вот почему я присоединяюсь к @MillionGardensMovement, чтобы подарить 1 миллион саженцев нуждающимся семьям. Будь то на подоконнике или на заднем дворе, вместе мы можем создать более здоровый, счастливый и устойчивый мир…".

Ранее мы писали, что Сальма покорила фанатов молодостью.

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