65-летняя Джерри Холл снялась для Saint Laurent, и ее фигуре позавидуют даже молодые модели

Модная индустрия уже давно упорно работает над тем, чтобы убрать привычные стереотипы и рамки, в том числе и возрастные. Бренды приглашают к участию зрелых моделей, тем самым демонстрируя, что красота и стиль неподвластны течению времени.

Saint Laurent традиционно первые в этом списке. Не так давно они приглашали к съемкам Аль Пачино, ранее – Катрин Денев. А теперь в рекламной кампании бренда засветилась Джерри Холл.

Супермодели эпохи 70-х Джерри Холл сегодня 65. И судя по новому ролику, она находится в одной из лучших своих форм. В кампейне звезда позирует в облегающем черном комбинезоне из бархата с ремнем на талии. Из аксессуаров Холли подобрали стильные солнцезащитные очки и массивные серьги.

Джерри Холл в ровой рекламной кампании (фото: instagram.com/ysl)

В съемке, которую устроил британский модный фотограф Дэвид Симс, экс-возлюбленная Мика Джаггера также показала и другие вещи из весенне-летней коллекции: культовый смокинг, который носит с кожаными перчатками, а также костюм из клетчатой ткани.

"Yves Saint Laurent было моим первым модным шоу в карьере. На мне тогда был надет потрясающий смокинг. А моим первым фотографом стал сам Хельмут Ньютон. Это ли не счастье для юной девушки", – вспоминает звезда.