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Анджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмов

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Среда 22 декабря 2021 11:58
Анджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмов Анджелина Джоли (фото: instagram.com/donatella_versace)
Автор: Ольга Турчаникова

Уходящий год стал богатым на светские события. И дизайнерам было где разгуляться! Подводя итоги, многие из них демонстрируют результат плодотворного сотрудничества со звездами шоу-бизнеса.

Донателла Версаче сделала целую подборку ярких выходов знаменитостей в ее нарядах. Любуемся и вдохновляемся!

Дуа Липа, Зендая, Леди Гага, Винни Харлоу, Джессика Честейн, Анджелина Джоли – вот лишь небольшой список знаменитостей, которые традиционно выбирают для красных дорожек и светских событий Versace.

Большинство нарядов именитого дома узнаваемы: лаконичность кроя, обилие камней, любимый серебристый и яркие оттенки, а также неизменная составляющая всех луков бренда - тонкая сексуальность. Но есть и те, где Донателла постаралась выйти за привычные рамки, чтобы сделать их более провокационными и оригинальными.

В преддверии новогодней ночи эта подборка – настоящее вдохновение!

Анджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовАнджелина Джоли, Дуа Липа, Зендая и другие в роскошных нарядах от Versace: от вечерних платьев до сексуальных костюмовЗвезды в нарядах от Versace (фото: instagram.com/donatella_versace)

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