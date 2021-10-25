Взять на заметку: Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем
Анджелина Джоли сейчас активно посещает премьеры фильма "Вечные", в котором сыграла одну из ролей. На днях экс-супруга Брэда Питта появилась в Риме, показав сразу 2 роскошных образа.
Оба наряда сделали актрису звездой номер один на красной дорожке. Предлагаем поближе рассмотреть образы Джоли и взять на заметку при составлении луков на будущие праздники и вечерние выходы.
Первый образ был создан мастерами Atelier Versace. Сшитое из "металлического" материала, платье-бюстье с небольшим шлейфом отлично подчеркнуло точеную фигуру и хрупкие плечи 46-летней звезды. И смотрелось просто сногсшибательно! Стоит отметить, что вечно модный силуэт "русалка" идет всем, потому что уравновешивает пропорции фигуры. А потому к нему стоит присмотреться, если в процессе выбора вечернего наряда. Образ Джоли дополнили крупные серебристые серьги, а также яркий макияж и гладкая укладка.
Анджелина Джоли в Риме (фото: Getty Images)
Второй образ получился более сдержанным, но не менее удачным. Анджелина надела черное платье с накидкой на одно плечо от Ralph Lauren, которое дополнила изысканным комплектом: браслетом их крупных бусин и серьгами. В этот раз стилисты сделали ей укладку волной, а макияж выполнили в более нежным тонах. Элегантное и стильное, платье подойдет тем, кто любит классику. Вдохновляемся!
Джоли выбрала два стильных варианта (фото: Getty Images)
К слову, на красной дорожке знаменитость появилась с детьми: 16-летней Захарой и 15-летней Шайло, которая своим внешним видом развеяла слухи о том, что мечтает быть мальчиком.