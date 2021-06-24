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Ассиметричный топ и кожаные брюки: Ирина Шейк отправилась на прогулку в стильном летнем образе

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Нью-Йорк, Четверг 24 июня 2021 18:34
Ассиметричный топ и кожаные брюки: Ирина Шейк отправилась на прогулку в стильном летнем образе Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчаникова

Ирина Шейк уже давно зарекомендовала себя как икона стиля. Особенно много внимания привлекают к себе ее streetstyle-наряды.

Новый выход Ирины получился стильным и ненавязчивым - его легко повторить каждой моднице.

В этот раз Шейк отправилась не на прогулку с дочкой, а в нью-йоркский Sloomoo Institute. На популярной модели был довольно простой лук, но несколько деталей его сделали необычным.

Так, Ирина надела топ от Рикардо Тиши ассиметричного кроя. Длинный сзади и короткий спереди, он оголил плоский живот модели, а также добавил классическому сочетанию "белая футболка + кожаные штаны" новое звучание. Последние 35-летняя модель выбрала прямые, черного цвета и со средней посадкой. Дополнили все самые модные сандалии сезона на плоской подошве и с ремешками. Из аксессуаров Ирина взяла в этот раз серьги-кольца и черные крупные очки.

Ассиметричный топ и кожаные брюки: Ирина Шейк отправилась на прогулку в стильном летнем образе

Ирина Шейк в Нью-Йорке (фото/видео: instagram.com/irinashayk)

В своем блоге модель показала несколько фото и видео. А поклонники засыпали ее восторгами, а также вопросами о Канье Уэсте. Разумеется, модель не стала отвечать ни на один из них.

Напомним, поклонники всегда осаждают Шейк вопросами о личной жизни. Так, когда она разошлась с отцом своего ребенка - голливудским актером Брэдли Купером - фанаты просто взорвали ее блог. Многие писали слова поддержки Ирине и в то же время оставляли нелестные отзывы о Леди Гаге, которую подозревали в романе с экс-бойфрендом Ирины.

Ранее мы писали, что Ирина вызвала восторг в сети своей новой рекламной кампанией.

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стиль мода Ирина Шейк Канье Уэст
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