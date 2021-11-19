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Беспроигрышный вариант: Анджелина Джоли показала, как носить платье-комбинацию

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Пятница 19 ноября 2021 17:30
Беспроигрышный вариант: Анджелина Джоли показала, как носить платье-комбинацию Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Вчера, 18-го ноября Анджелина Джоли стала гостьей гала-ужина Guerlian в Лос-Анджелесе. 46-летняя голливудская актриса уже давно является лицом нескольких ароматов этого культового французского бренда.

Для светского события экс-жена Брэда Питта подготовила образ торжественный и стильный в своем любимом total black. Она надела платье-комбинацию на тонких бретельках с кружевом по краю, а завершила лук туфлями, клатчем и драгоценными украшениями - изысканными колье, браслетом и серьгами. Сверху звезда накинула черное пальто.

Фото актрисы появились в официальном аккаунте Guerlian. А вот сама Джоли не стала транслировать ничего в свой блог, который завела совсем недавно. На ее странице чаще можно увидеть только рабочие посты. Как известно, Анджелина - ярая активистка в вопросах защиты земных ресурсов, прав женщин и многих других направлениях.

Беспроигрышный вариант: Анджелина Джоли показала, как носить платье-комбинациюАнджелина на вечере Guerlian (фото: instagram.com/guerlain)

На днях она опубликовала пост, в котором рассказывается об экологических проблемах в мире. Джоли осветила тему разрушительной вырубки лесов и напомнила, что уже около 20 лет борется за сохранность деревьев в Камбодже, которая является родной для ее старшего сына Мэддокса. Архивный снимок с сыном - еще ребенком - Джоли также прикрепила.

Беспроигрышный вариант: Анджелина Джоли показала, как носить платье-комбинациюДжоли с сыном (фото: instagram.com/angelinajolie)

Ранее мы писали, что Брэд Питт начал встречаться с известной актрисой, которая является полной противоположностью Джоли.

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