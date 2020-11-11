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Безупречна: Белла Хадид показала, как создать роскошный образ для новогодних праздников

Новина українською → Среда 11 ноября 2020 19:33
Безупречна: Белла Хадид показала, как создать роскошный образ для новогодних праздников Белла Хадид (фото: instagram.com/michaelkors)
Автор: Ольга Турчаникова

Вдохновляемся!

Белла Хадид – одна из самых стильных моделей современности. Девушка обожает вдохновлять своими примерами фанатов, часто показывая им необычные образы для повседневной жизни. А в преддверии праздников приняла участие в съемке для американского бренда Michael Kors, лицом которого является. Для фотосессии младшей Хадид подобрали роскошный образ, который может стать отличным примером при создании новогоднего лука. Вдохновляемся, как стать королевой этого вечера!

Безупречна: Белла Хадид показала, как создать роскошный образ для новогодних праздниковБезупречна: Белла Хадид показала, как создать роскошный образ для новогодних праздников

Белла в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/bellahadid)

Белле подобрали черное платье с рукавами-фонариками и подчеркнутой линией талии. Из-за кроя оно смотрелось достаточно скромно как для Беллы, но ткань, покрытая блестками, придала нужную дерзкую и игривую нотку. Дополнили образ серебристые босоножки на высоком каблуке, сумочка через плечо на массивной цепочке в тон обуви. Из аксессуаров также Белле подобрали серьги-кольца и объемное кольцо в виде цепочки. Волосы звезде собрали в пучок на затылке. Макияж и маникюр мастера выполнили в приглушенной теплой гамме: коричневые тени, золотистый хайлайтер, яркие губы и такого же цвета ногти… Получилось стильно и гармонично!

"Что делает вас звездой? Наша новая праздничная кампания @michaelkors", - написала Белла, отметив всех, кто работал над данной съемкой. Фанаты отметили пост многочисленными лайками и комментариями. Многие отметили, что Хадид невероятно вдохновила их и придала праздничное настроение.

Напомним, ранее Джиджи Хадид продемонстрировала фото с новорожденной дочкой.

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