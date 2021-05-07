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Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречу

Новина українською → США, Пятница 07 мая 2021 20:35
Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречу Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли знает, как привлечь внимание к своей персоне. Супермодели стоит выбрать один из своих многочисленных луков и выйти на улицу.

Новый лук она посвятила тем, кто хочет выглядеть стильно и гармонично на деловых встречах.

Роузи Хантингтон-Уайтли надела брюки в классическом стиле бежевого оттенка, а также белую футболку. Сверху модель накинула белую рубашку-оверсайз. К довольно строгому наряду она подобрала изысканную обувь и объемную сумку, из аксессуаров также подобрала черный ремень и крупные солнцезащитные очки.

Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречуБезупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречуБезупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречу

Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречуРоузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосы девушка Джейсона Стетхэма стянула в тугой пучок на затылке, а от макияжа отказалась. Выглядела британская икона стиля безупречно. За что получила массу комплиментов:

"Да!", "Босс", "Ты лучшая", "Как красиво, я хочу такие же брюки", "Откуда эта рубашка?", "Это неправильно поклоняться твоей шее? Я попробую держать себя в руках", "Этот лук - все!", - пишут фолловеры.

Ранее девушка подробно рассказала о своей личной жизни, материнстве, чувствах к любимому и фаворитах среди брендов.

Также Роузи учила носить самый романтичный вариант платья на лето - в бельевом стиле.

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