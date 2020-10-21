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Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли отправилась на прогулку в стильном осеннем образе

Новина українською → Среда 21 октября 2020 19:56
Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли отправилась на прогулку в стильном осеннем образе Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Ольга Турчаникова

Модель, как всегда, приятно удивила

Роузи Хантингтон-Уайтли – знаменитая модель, а также признанная икона стиля, которая умеет мастерски составлять модные образы. Несколько часов назад она поделилась новым луком, который отлично подойдет для осенних деньков. Модель отправилась на прогулку в длинном пальто свободного кроя, сером гольфе с высоким воротом, а также черных ботинках на плоской грубой подошве. Завершает аутфит сумочка через плечо на тонком ремешке. В руках возлюбленная Джейсона Стетхэма держит стаканчик чая матча. Этот напиток звезда так обожает, что даже берет с собой на прогулки. Образ отлично подчеркнул стройное тело Роузи, сделав ее очаровательно хрупкой.

Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли отправилась на прогулку в стильном осеннем образеБезупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли отправилась на прогулку в стильном осеннем образеРоузи в новом трендовом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, в последнее время на странице знаменитой красавицы очень много фото из личной жизни. Она часто показывает, как гуляет с сыном Джеком и возлюбленным – голливудским актером Джейсоном Стетхэмом. Такие фото всегда получаются атмосферными и необычными: как большая любительница красивого контента, Хантингтон-Уайтли преуспела и в искусстве фото. Примечательно, что недавно она выложила кадр, в котором было видно личико ее ребенка. До этого Роузи старалась всячески скрывать Джека, снимая его исключительно со спины.

Напомним, ранее модель показала, как стильно обыграть самую модную обувь этого сезона – грубые ботинки на плоской подошве.

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