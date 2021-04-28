Джинсы-скинни и свитер с орнаментом: Кейт Миддлтон показала комфортный образ для прогулок

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились на семейную ферму в Литтл-Стейнтоне. Герцоги Кембриджские участвуют в программе Национального союза фермеров (National Farmers' Union), которая направлена на поддержку сельского хозяйства и занятых в этой отрасли людей в период пандемии коронавируса.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с хозяевами фермы и осмотрели поместье. Также они обсудили разные актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается семейство. К примеру, как совмещать обучение детей во времена пандемии с работой на ферме, которая забирает массу сил и средств. Как обычно, Кейт с удовольствием приняла участие в местных активностях. К примеру, села за руль трактора, а также поиграла с овечками.

Кейт обожает простые наряды (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

В поездку Кейт подобрала соответствующий наряд - комфортный и одновременно стильный. Супруга принца Уильяма надела джемпер с орнаментом от Brora x Troy London, блузу Sezane, а также джинсы-скинни. Дополнили их любимые высокие сапоги Миддлтон из коричневой кожи от Penelope Chilvers, а также болотного оттенка парка от Seeland. Также Кейт прихватила с собой укороченную куртку и ботинки, которые надела для игр на свежем воздухе.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на ферме (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Неофициальный образ герцогини невероятно порадовал поклонников, которые обожают видеть ее в приближенных к простым людям нарядах. По всей видимости, сама Кейт также была рада сменить лодочки и платья-футляры на менее официальные вещи. Под стать ей оделся и принц: он выбрал зеленую куртку и темно-синие брюки.