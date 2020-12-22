В эко-шубе и грубых ботинках: Лилия Ребрик вызвала восторг стильным образом total white

Лилия Ребрик, которую нередко называют одной из самых модных звезд украинского шоу-бизнеса, показала новый стильный образ. Телеведущая выбрала наряд в духе экологичной моды. Она примерила белую длинную шубу из эко-меха, белую летящую юбку и джемпер. Дополнили безупречный наряд светло-серый шарф и укороченные ботинки на массивной подошве.

Лилия позирует посреди улицы, с улыбкой глядя вдаль. Выглядит мама двух очаровательных дочек умиротворенной и счастливой. В подтверждение тому говорят и слова, которыми она подписала снимок. Стильный образ она сопроводила строчками украинской поэтессы Лины Костенко.



Лилия в новом образе (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Почему-то вспомнился стих Лины Костенко)))

"...Був сірий день. І сірий був сусід.

І сірий стіл. І сірі були двері.

І раптом нявкнув кольоровий кіт.

Залив чорнилом вирок на папері".

Яркого всем дня! Не ведитесь на серые будни", - написала Лилия.

Поклонники не могли не отметить, что позитивные слова сейчас как никогда нужны. А также в который раз восхититься умением Ребрик составлять вдохновляющие образы от а до я.

Ранее Лилия демонстрировала образы, которые подойдут для праздничной вечеринки. А также рассказала о традициях в их семье.