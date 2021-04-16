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Эшли Грэм в "пижамных" шортах и кроп-топе восхитила роскошной фигурой

Новина українською → Лос-Анджелес, Пятница 16 апреля 2021 18:25
Эшли Грэм в "пижамных" шортах и кроп-топе восхитила роскошной фигурой Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Модель plus-size Эшли Грэм известна своей любовью к откровенным вещам, которые подчеркивают фигуру. В ее гардеробе есть велосипедки, мини-платья, джинсы-скинни и кроп-топы. А теперь добавился еще один ультрамодный вариант - шорты, напоминающие боксерские. Или же пижамные, что особо актуально для карантинного периода.

Новый пост в стильном аутфите просто покорил фанатов.

Эшли Грэм в последнее время заметно постройнела: модель усиленно занимается спортом и йогой. Но кардинально меняться не намерена, ведь поклонники любят ее именно такой, с пышными формами. Особенно, когда модель подчеркивает их соблазнительными нарядами.

Эшли Грэм в &quot;пижамных&quot; шортах и кроп-топе восхитила роскошной фигуройЭшли Грэм в &quot;пижамных&quot; шортах и кроп-топе восхитила роскошной фигурой

Эшли Грэм показала новый образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

В этот раз Эшли подобрала комплект, напоминающий пижамный. Шорты на резинке и свободная рубашка с веселым принтом, под которые Грэм надела кроп-топ, сделали ее образ дерзким и стильным. К ним девушка подобрала высокие белые кеды. Волосы она уложила на прямой пробор, а в макияже подчеркнула брови и глаза.

"Она злодейка из Лос-Анджелеса на полставки", - написала Эшли, заигрывая с публикой. Фолловеры ответили ей многочисленными комплиментами: "Никто не сделает это лучше", "Мне нужен этот полный образ", "Ты лучшая", "Вау", "Какая же ты красивая"…

Ранее Эшли показала свое новое обнаженное фото.

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