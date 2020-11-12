Эшли Грэм взорвала сеть аппетитными формами в наряде с хищным принтом

Модель заинтриговала фанатов

Эшли Грэм не теряет времени даром. Не успевает модель продемонстрировать видео своего влога, как тут же показывает новую съемку для глянца. А в этот раз активная мамочка пошла еще дальше, намекнув фанатам на желание блистать на широких экранах.

Так, Эшли запостила несколько фото в откровенном наряде, написав: "Просто чтобы вы знали, это мое прослушивание на роль девушки Бонда". Фанаты принялись рассуждать, что Грэм стала бы самой красивой из всех известных девушек агента 007. А также хвалить ее образ, который получился как всегда стильным и откровенным.



Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли надела черное боди, которое оголило ее пышную грудь и роскошные бедра. А сверху на него накинула пальто с анималистическим принтом, который не сдает позиций уже много сезонов подряд. На ноги она обула черные босоножки с квадратным носком на шпильке, которые просто произвели фурор среди подписчиков звезды. Завершает безупречный образ укладка с зачесанными на одну сторону волосами. А также макияж в приглушенных тонах.

От комментариев для Эшли не удержались ни обычные люди, ни знаменитости. Так, одной из первых снимок отметила Наоми Кэмпбелл, поставив Грэм несколько сердечек. "Да! Ты будешь отличной девушкой Бонда. Прекрасна", "Жду этой минуты", "Натуральная красота", "Просто удивительная", - не прекращается поток комплиментов.

Напомним, ранее Эшли Грэм показала фото из своей ванной, где появилась абсолютно голой.