Это Голливуд: Наталья Могилевская показала, как модно носить рубашку-оверсайз

Наталья Могилевская в стильном образе покорила фанатов

Наталья Могилевская обожает сменять образы и перевоплощаться и на сцене, и в жизни. Так недавно звезда показала, что не боится экспериментов с внешностью, перекрасившись в яркую блондинку. А еще Наталья щедро делится с поклонниками солнечными снимками, часто - пикантными: недавно она показала фото в стильном платье-халате с откровенным декольте, которое прикрывает россыпь украшений, золотые кулоны отлично сочетаются с новым цветом волос. Фолловеры были в восторге.

Впрочем, Наталья любит не только горячие образы, а и стильные стрит-луки без намека на сексуальность. Например, недавно певица опубликовала в Instagram лук в трендовой рубашке-оверсайз и юбкой ниже колен оранжевого цвета. Очевидно, фото сделаны по хорошей погоде. Волосы Наталья собрала в стильный пучок. Кожаная сумка, огромные черные очки - поклонники звезды решили, что ей - прямая дорога в Голливуд.

Наталья Могилевская предлагает не мерзнуть (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Не мерзнете? В этом году осень выдалась невероятно теплой, а уже сегодня начались холода. Но я предлагаю продолжить осенне-теплое настроение - и всю неделю буду делиться с вами результатом нашей новой фотосессии. На фото совсем нет золотой и красной листвы, но красивые, стильные и легкие образы - все то, от чего не хочется отказываться и прятать в пуховики", - написала Наталья.

"Это Голливуд", "Клас, неймовірна красотка!", "Стильно, восхищаюсь", "Красотка", - не жалели слов для комплиментов фолловеры звезды.

Напомним, Влад Яма недавно рассказал о своих чувствах к Наталье Могилевской во время их участия в "Танцах со звездами".