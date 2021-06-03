Это тело! Ким Кардашьян блеснула роскошными ягодицами в откровенном бикини

Ким Кардашьян обожает пляжные образы, которые помогают показать ее тело во всей красе. В этот раз 40-летняя красавица сделал акцент на своих знаменитых ягодицах, примерив крошечное бикини.

Жаркие фото у бассейна, которые Ким приурочила к празднованию 225 миллионов пользователей, покорили ее фолловеров.

Ким Кардашьян выбрала крошечное классическое черное бикини, которое подчеркнуло ее знаменитые формы. Звезда позирует на шезлонге на фоне роскошного горного пейзажа, а также не менее роскошного бассейна. Из аксессуаров Ким добавила только солнцезащитные очки. Выглядит одна из самых знаменитых в мире теледив, как всегда, шикарно: загорелая кожа, распущенные длинные волосы, которые спускаются ниже пояса, и, конечно же, аппетитные формы.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Все детали вместе свели фанатов с ума: "Вау", "Огонь", "Это тело!", "Не могу налюбоваться", "Ты самая красивая на свете", "Одержим тобой", - пишут они.